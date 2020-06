Kyffhäuserkreis. Drei-Fragen an Elfi Reichhardt, vom Verband der Behinderten im Kyffhäuserkreis.

Kyffhäuserkreis: Verband der Behinderten besteht seit 30 Jahren

Der Verband der Behinderten im Kyffhäuserkreis zählt etwa 80 Mitglieder. Neben der Vereinsarbeit ist Elfi Reichhardt mit der Beratung von Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen beschäftigt.

Welche Veranstaltungen mussten bereits ausfallen?

Normalerweise treffen wir uns wöchentlich zu Informationsveranstaltungen zu Themen wie Gesundheit, Sicherheit, Politik und Zeitgeschehen. Auch unsere Treffen zum gemütlichen Beisammensein oder unsere Geburtstagsrunden können derzeit nicht stattfinden. Außerdem mussten wir unsere Feier im Mai zum 30-jährigen Jubiläum in unseren Verbandsräumen am Schlosspark in Sondershausen verschieben.

Wie halten Sie Kontakt?

Wir telefonieren untereinander. Gerade schreibe ich an unsere Mitglieder Postkarten, die wir als Verein kostenlos vom Landratsamt bekommen haben, und versuche so, ein bisschen Mut zu machen.

Ab wann planen Sie wieder mit Veranstaltungen?

Ich habe die Hoffnung, dass wir uns wieder im September treffen können. Richtig planen können wir aber nicht, da viele Mitglieder durch Vorerkrankungen der Risikogruppe angehören. Normalerweise fange ich in dieser Zeit bereits an, die Weihnachtsfeier zu planen. Viele Mitglieder haben sonst niemanden, daher schenken wir ihnen eine kleine Aufmerksamkeit.