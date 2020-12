Kyffhäuserkreis verzichtet auf Bundeswehr-Amtshilfe

Die Karl-Günther-Kaserne in Sondershausen. Der Landkreis nimmt vorerst keine Amtshilfe der Bundeswehr in Anspruch.

Im Januar sollten ursprünglich Soldaten der Bundeswehr im Kyffhäuserkreis bei der Eindämmung der Coronapandemie helfen. Das Amtshilfegesuch hat die Kreisverwaltung erst einmal zurückgezogen und setzt weiter auf eigene Mitarbeiter.

Potenzial sieht die Kreisverwaltung in der Kreismusikschule und bei Schulsozialarbeitern. Zunächst sollen die zwölf hauptamtlichen Mitarbeiter aus der Musikschule, dem Carl-Schroeder-Konservatorium, bei der Kontaktnachverfolgung eingesetzt werden, sagte der Sprecher des Landratsamtes, Heinz-Ulrich Thiele.

Die Musikschule ist auf Grundlage der Coronaverordnung des Landes geschlossen und bietet keinen Präsenzunterreicht an. Auch die Schulen werden nach Silvester und vorerst bis zum 10. Januar nicht öffnen. Schüler erhalten Distanzunterricht. Die Schulsozialarbeiter seien deshalb auch nicht in den Schulen aktiv. In Absprache mit den Trägern der Schulsozialarbeit sollen auch sie das Gesundheitsamt unterstützen, so Thiele.