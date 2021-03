Kyffhäuserkreis: Viele Berufspendler trotz Pandemie

Kyffhäuserkreis. Teurer Wohnraum ist laut Industriegewerkschaft mitverantwortlich.

Laut der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) verließen im Jahr 12.800 Menschen den Landkreis. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Demnach blieb die Zahl der sogenannten Auspendler im Kyffhäuserkreis mit einem Minus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Zu den wesentlichen Ursachen für die anhaltend großen Pendelströme zählt nach Einschätzung der IG Bau Nordthüringen der teure Wohnraum in den Städten, in denen in den letzten Jahren besonders viele Arbeitsplätze entstanden. „Aufgrund der hohen Mieten können sich viele Beschäftigte das Wohnen dort, wo sie arbeiten, nicht leisten. Ein Umzug ist für sie nicht zu stemmen. Als Alternative bleibt oft nur stundenlange Fahrerei“, so der stellvertretende Bezirksvorsitzende Harald Buntfuß. In der Baubranche seien weite Anfahrtswege besonders verbreitet. Es dürfe aber nicht sein, dass Bauarbeiter, die in den Metropolen Wohnungen bauten, sich diese selbst nicht mehr leisten könnten. Die Gewerkschaft fordert deshalb mehr Anstrengungen bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraums.