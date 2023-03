Kyffhäuserkreis: Vorträge und Selbsthilfetreffen

Welche Veranstaltungen es im Kyffhäuserkreis in den nächsten Tagen gibt.

Vortrag zum Thema Wolfin Sondershausen

Der Verein „Statt Urwald – Kulturwald am Possen und Hainleite“ bietet allen Interessierten einen Vortrag zum Thema „Rückkehr der Wölfe – Wald im (Klima) Wandel“ mit Martin Görner, von der Arbeitsgemeinschaft Artenschutz am Dienstag, dem 14. März, an. Die Veranstaltung in der Cruciskirche Sondershausen beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wanderer haltenVersammlung in Hohenebra

Die Jahreshauptversammlung des Hainleite-Wanderklubs Sondershausen findet am Freitag der nächsten Woche, dem 10. März, in Marys Restaurant in Hohenebra statt. Die Mitglieder treffen sich dort ab 15 Uhr.

Schützenverein trifftsich in Gaststätte

Der Stockhäuser Schützenverein lädt seine Mitglieder für Freitag, 10. März, 19 Uhr, zur Jahreshauptversammlung in die Gaststätte Stille Liebe in Sondershausen ein. Auf der Tagesordnung der Versammlung stehen die Berichte des Vorstands und die Wahl.



Bürgerdialog in Rottlebenfindet am 6. März statt

Am Montag, 6. März, 19 Uhr, veranstaltet die AfD in Rottleben einen Bürgerdialog. Im Dorfgemeinschaftshaus werden die Bundestagabgeordneten Jürgen Pohl und Marcus Bühl über politische Entwicklungen in Ost- und Mitteldeutschland reden.

Selbsthilfegruppe lädt zuzwei Terminen in Artern ein

Die nächsten Treffen der Selbsthilfegruppe „Lebensumwege“ (Menschen mit psychischen Erkrankungen) finden am Montag, dem 6. und am 20. März, jeweils um 18 Uhr in der Beratungsstelle für Selbsthilfe in der Außenstelle des Landratsamtes in Artern statt.