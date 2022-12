Kyffhäuserkreis: Wanderung, Adventsstimmung und Tierbörse

Die Unterkirche in Bad Frankenhausen ist am 16. Dezember Schauplatz für das Konzert des Kyffhäuser-Gymnasiums.

Viele Angebote versprechen in der kommenden Zeit eine gute Einstimmung auf das Weihnachtsfest.

Kleintierbörse mit Geflügel und Kaninchen in Heldrungen

In der Ausstellungshalle in Heldrungen findet am Samstag, dem 10. Dezember, die nächste Kleintierbörse statt. In der Zeit von 8 bis 12 Uhr können Tauben, Kaninchen, Hühner- und Ziergeflügel getauscht und verkauft werden. Wassergeflügel darf laut Veranstalter nicht mitgebracht werden. Geflügelhof Schaumberg ist auch wieder vor Ort, heißt es.

Letzte Wanderung des Jahres in Sondershausen

Der Hainleite Wanderklub Sondershausen heißt am Mittwoch, dem 14. Dezember, zur letzten geführten Runde willkommen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Forsthaus Possenallee. Von dort geht es über den Gödner in Richtung Bebra. Es werden dabei Plätzchen verkostet.

Adventsmarkt in Schönfeld mit Überraschungen

An der Kirche in Schönfeld wird am Samstag, dem 10. Dezember, ein Adventsmarkt veranstaltet. Beginn ist 14 Uhr. Es soll viele Überraschungen, Glühwein, Süßes und Gegrilltes sowie einen Flohmarkt geben. Um 14.30 Uhr singen die Kyffhäuser Spatzen in der Kirche.

Konzert des Gymnasiums Bad Frankenhausen

Das Kyffhäuser-Gymnasium Bad Frankenhausen lädt am 16. Dezember zum Weihnachtskonzert ein. Einlass in der Unterkirche ist ab 18.30 Uhr, Beginn ist 19 Uhr. Der Eintritt kostet zwei Euro, für das leibliche Wohl ist vor und nach dem Konzert durch den Schulförderverein gesorgt.

Weihnachtsfeier im Freizeitzentrum Artern

Zur Weihnachtsfeier lädt am Samstag, dem 17. Dezember, ab 15 Uhr das Freizeitzentrum Artern ein. Der Weihnachtsmann wird erwartet, es gibt eine Bastelstraße und Verpflegung, heißt es.