Kyffhäuserkreis: Wanderung, Bücherhaus und mehr

Zum Blutbuchenfest des Hainleite-Wanderklubs Sondershausen gab es 2019 Schnee. In diesem Jahr hofft man auf bessere Witterung.

Unterschiedliche Veranstaltungen gibt es im Kyffhäuserkreis. Die Marktmusik fällt allerdings aus.

Wandertouren und Blutbuchenfest

Der Hainleite-Wanderklub Sondershausen startet am Mittwoch, dem 12. April, mit den Seniorenwanderern um 9 Uhr vom Parkplatz Achteckhaus zum Seengebiet um Liebenrode. Am Samstag, dem 15. April, findet dann das Blutbuchenfest statt. Treffpunkt dafür ist um 10 Uhr die Cruciskirche. Es werden laut Vereinsangaben zwei verschiedene Touren angeboten.

Bücherhäuschen in Artern hat geöffnet

Zu den gewohnten Öffnungszeiten des Freizeitzentrums Artern kann das Bücherhaus im Außengelände wieder genutzt werden, heißt es von der Einrichtung. Wer ein Buch nehmen möchte, könne dies tun – im Austausch sollte aber ein Buch eingestellt werden. Wer Bücher übrig habe, könne sich gern an das Freizeitzentrum, Telefon: 03466/740838, wenden.

Weiterhin keine Marktmusiken

Die traditionellen Marktmusiken, die immer freitags um 11.30 Uhr in der Trinitatiskirche in Sondershausen stattgefunden haben, müssen weiterhin pausieren. Darüber informiert Kantor Melchior Condoi. Auch am Karfreitag wird es den Angaben zufolge keine Marktmusik geben, heißt es.

Sitzung des Ortschaftsrates in Greußen

Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates für Greußen/Grüningen findet am Mittwoch, 12. April, im Bürgersaal des Rathauses Greußen statt. Nach dem nicht öffentlichen Teil um 18 Uhr wird die öffentliche Sitzung um 19 Uhr eröffnet, informiert Ortschaftsbürgermeister Peter Georgi.