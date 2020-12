Kyffhäuserkreis: Weihnachtsgottesdienste im Freien oder virtuell

In Reinsdorf wurde an Heiligabend ein kurzer Gottesdienst im Freien gefeiert, in anderen Kirchen gab es nur virtuelle Angebote. Ein Mann im roten Anzug bemühte sich, trotz Kontaktbeschränkungen zum Fest Verwandte und Freunde mit kleinen Geschenken vor der Haustür eine Freude zu bereiten

Kyffhäuserkreis. Vor dem beleuchteten Pfarrhaus in Reinsdorf stand Pfarrerin Lena Burghardt von der Regionalgemeinde Artern-Heldrungen auf den Treppenstufen. Im Hof hatten sich die Menschen an die Kerzenlichter gestellt, die über den Rasen verteilt standen, um ausreichend Abstand zu anderen zu gewähren, zu diesem besonderen Gottesdienst im Freien. Statt auf den Kirchenbänken sitzend lauschten sie am Heiligabend den Worten der Pfarrerin im Stehen und mit Mund- und Nasenbedeckung. 30 Minuten nur dauerte die Predigt am späten Nachmittag heimelig beleuchtet von den vielen Kerzen in den Fenstern des Pfarrhauses und auf dem Hof. Der Gemeindekirchenrat hatte einen Tannenbaum aufgestellt. Die Kinder, die sonst das Krippenspiel gestalten, hatten ihn geschmückt und so erleuchtete auch er die Szenerie vor dem langsam dunkel werdenden Himmel in Reinsdorf an diesem besonderen Tag, an dem die Worte der Pfarrerin die Nähe schaffen mussten, die sonst Händedruck und Umarmungen erleichtern.

In den Kirchgemeinden des evangelischen Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen hatten die Pfarrer die Gottesdienste an Heiligabend abgesagt. Die Kirchen standen den Gläubigen offen zum stillen Gebet und zum Innehalten. Und von Bad Frankenhausen bis Greußen empfingen Gemeindemitglieder und Kirchenräte Kinder und Erwachsene, die sich das Friedenslicht abholen wollten. In Sondershausens St. Trinitatis Kirche half Joachim beim Entzünden der mitgebrachten Kerzen und Laternen.

Auf Krippenspiel und Festgottesdienst hatte auch die katholische St.-Elisabeth-Gemeinde in Sondershausen verzichtet, stattdessen wurde beides live im Internet übertragen.

Die Einschränkungen und der Verzicht auf Besuch und Nähe war auch Anlass von Werner aus Leipzig als Weihnachtsmann verkleidet auf Tour durch den Kyffhäuserkreis zu gehen. In Bad Frankenhausen war er am Nachmittag unterwegs, um mit seinem Gehilfen Rudolph, dem Rentier, kleine Geschenktüten gefüllt mit Plätzchen vor die Tür von Freunden und Verwandten zu stellen. Als Weihnachtsmann sei er das erste Mal an Heiligabend im Einsatz, da man niemand besuchen solle und sehen könne, wollte er mit wenigstens anderen eine kleine Freude bereiten, erzählte Weihnachtsmann Werner.