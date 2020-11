Kyffhäuserkreis weitet Maskenpflicht aus und schränkt Feiern ein

Familienfeste dürfen ab sofort nur im kleinen Kreis gefeiert werden. Auf maximal zehn Personen begrenzt der Kyffhäuserkreis die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern und nicht-öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Unter freiem Himmel dürfen es bis zu 20 Personen sein. Diese Regeln sind in eine Allgemeinverfügung geschrieben, mit der die Kreisverwaltung auf das Überschreiten des Risikowertes von 50 in der Sieben-Tage-Inzidenz reagierte. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Seit Mittwoch zählt der Kyffhäuserkreis zu den Risikogebieten in Deutschland. 16 Personen hatten sich innerhalb eines Tages neu mit dem Coronavirus infiziert. Durch den höchsten Zuwachs an nachweislich Infizierten seit Beginn der Pandemie überschritt der Kyffhäuserkreis den Wert von 50 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, der bundesweit als Schwelle zum Risikogebiet definiert ist.

Mehr als die Hälfte der Neuinfizierten vom Mittwoch habe sich bei einer Geburtstagsfeier angesteckt, war von Heinz-Ulrich Thiele, dem Sprecher der Kreisverwaltung auf Nachfrage zu erfahren. Nicht zuletzt wegen dieses Vorfalls habe sich der Kyffhäuserkreis entschlossen, für alle nicht-öffentlichen und privaten Veranstaltungen im Freien und in geschlossenen Räumen eine exakte Höchstgrenze der Teilnehmer festzulegen. In der erst am Montag in Kraft getretenen Verordnung vom Land Thüringen gilt in der Öffentlichkeit eine Kontaktbeschränkung auf zwei Haushalte mit bis zu zehn Personen. Den Kommunen im Kreis werde empfohlen Räume nicht mehr für Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen.

In der ab Donnerstag, dem 5. November, geltenden Allgemeinverfügung hat der Kyffhäuserkreis noch weitere Einschränkungen festgelegt. Die Maskenpflicht gilt jetzt auch im Freien auf Plätzen, wo viele Menschen auf engem Raum zusammentreffen. So dürfen etwa Wochenmärkte nicht mehr ohne Mund-Nasen-Schutz besucht werden. Maske zu tragen, ist jetzt auch an Bushaltestellen Pflicht. Mussten bislang nur Kunden in Geschäften oder Dienstleistungseinrichtungen Masken aufsetzen, verlangt dies die Kreisverwaltung nun auch vom Personal. Auch die Teilnehmer an Ratssitzungen in Gemeinden und bei Verbänden sind ab sofort verpflichtet, während der Tagung Mund und Nase zu bedecken.

Derweil wurden im Seniorenheim Roßleben drei weitere Infektionen festgestellt, bestätigte Awo-Sprecher Dirk Gersdorf. „Damit sind dort nun vier Mitarbeiter und zwei Bewohner an Covid19 erkrankt“, sagte Gersdorf. Der Wohnbereich 1 sei isoliert und die gesamte Einrichtung geschlossen. Die Bewohner müssen auf ihren Zimmern bleiben. Am Freitag würden alle Mitarbeiter und Bewohner des Heims erneut getestet.

„Außerdem gibt es einen Verdachtsfall aus unserem Seniorenzentrum in Bad Frankenhausen. Eine Bewohnerin wurde ins Krankenhaus nach Sömmerda gebracht und wartet dort auf ihr Testergebnis“, sagt Gersdorf. Für diese Einrichtung gilt ein vorsorgliches Betretungs- und Besuchsverbot.

Stationär wird inzwischen ein zweiter Erkrankter aus dem Kyffhäuserkreis behandelt. Mit schweren Symptomen sei ein älterer Herr in eine Klinik in Erfurt eingeliefert worden, berichtet der Sprecher des Landratsamtes.

