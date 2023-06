Kyffhäuserkreis. Welcher Baum passt in meinen Garten?

Christoph Trost entwickelt mit einem Freund eine App, die es erleichtern, den passenden Baum für einen bestimmten Standort zum Beispiel im heimischen Garten zu finden. Einen Platz, an dem die Pflanze auch in 40 Jahren noch gut stehen könnte.

Oberbösa. Christoph Trost und Jakob Kutsch entwickeln eine App, die beim Baumpflanzen helfen soll. Bundesbildungsministerium fördert das Projekt.

In den Weinbauregionen entlang des Rheins ist sie ja längst heimisch. Die Esskastanie könnte sich künftig aber auch ziemlich wohlfühlen an den Hängen der Hainleite. Das legt zumindest die Datenauswertung nahe von Christoph Trost und Jakob Kutsch. Die beiden arbeiten an einer App, mit der jeder ermitteln kann, welcher Baum, heute gepflanzt, auch in 40 Jahren noch am richtigen Standort steht.

Temperaturen und Niederschlagsmenge passen. Dass es für die richtige Wahl des Baumes mehr als nur den Blick auf Klimadaten bedarf, war den beiden schnell klar. Sonnenstunden, Grundwasserstand, Frost, zählt Christoph Trost weiter Faktoren auf. Aber auch dazu lassen sich im Netz frei zugänglich Messwerte und Prognosen finden. Diese aufzuspüren und sinnvoll zu nutzen, haben sich die beiden mit ihrem Projekt vorgenommen.

Gefördert wird die Entwicklung ihres Programms durch den Prototyp Fund, ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Der Oberbösaer Christoph Trost und der Hamburger Jakob Kutsch sind ehemalige Studienkollegien. Ein Vierteljahr läuft die Förderung ihres Projekts noch. Ein halbe Jahr fördert das Ministerium eine Personalstelle mit 40 Stunden, den Rest erledigen sie in ihrer Freizeit. Christoph Trost ist freiberuflich als Datenanalyst tätig, Jakob Kutsch arbeitet für ein Hamburger Unternehmen im Datenbereich.

Die Idee für „Besser Bäume pflanzen“ basiert auf dem Versuch, selbst einen in die Erde bringen zu wollen, erzählt der Oberbösaer. Aber welcher wäre der richtige? Tipps dafür finde man zuhauf im Internet einfach aufbereitet. Daneben gebe es jede Menge Fachliteratur, Studien und Datenbanken. Der Gedanke lag nah, das alles zusammenzuführen, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen.

Daten von 100 europäischen Baumarten werden betrachtet

Der Klimawandel beschäftigt die beiden ohnehin. Die Auswirkungen sieht Christoph Trost direkt vor seiner Haustür im Wald der Hainleite. Für den Verein Klostergut Bonnrode, dessen Vorsitzender er ist, hat er eine Karte zu den Waldschäden erstellt.

Die Daten liefert Thüringer Forst, erhoben zwischen 2018 uns 2020. 482 Hektar – fünf Prozent der Gesamtfläche – worden bis zu diesem Zeitpunkt als Schadfläche ausgewiesen. Klinge vielleicht nicht nach allzu viel. Aber es entspreche den Siedlungsflächen von Bad Frankenhausen, Oldisleben und Bendeleben, erklärt Trost in seinem Datenprojekt zur Hainleite. In den kommenden Monaten soll noch am Design der App gearbeitet werden.

Genutzt werden kann sie theoretisch nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Für den gesamten Kontinent haben sie die entsprechenden Daten zusammengetragen. Ihr Datensatz für die Flora umfasst 100 verschiedene Baum- und Straucharten, die in Europa heimisch sind, um nicht mit einer neuen Art Probleme für Pflanzen- und Tierwelt zu verursachen. Das Programm wird vollständig veröffentlicht, so dass es für jeden Interessierten nachvollziehbar ist von den Quellen bis zur Programmierung.

Der Esskastanie könnte sich auch in 40 Jahre in Oberbösa noch nicht ganz wohlfühlen. Späte Nachtfröste könnten ihr zu schaffen machen, fürchtet Christoph Trost nach einem zweiten Blick in den Computer.