Kyffhäuserkreis: Wie ein Sauerteigbrot gebacken wird

Sondershausen. Die Kreisvolkshochschule bietet einen Ernährungskurs an.

Wie man Sauerteigbrot selbst backen kann, damit beschäftigt sich ein Kursangebot der Kreisvolkshochschule. Am Samstag, 13. Mai, heißt es von 10 bis 16 Uhr „Sauerteigbrot selbst backen – Vom Acker auf den Tisch“. In der Mensa der Regelschule Franzberg in Sondershausen können Interessierte lernen, woher unsere Nahrung stammt und wie sie entsteht.

Die Reise geht dabei vom Getreide auf dem Acker, über die Verarbeitung der Zutaten bis hin zum frischen Duft aus dem Backofen. Und endet mit einem kleinen regionalen Imbiss. Das selbst gebackene Brot können die Teilnehmer am Ende mit nach Hause nehmen. Kursgebühr: 32 Euro, zusätzlich entstehen Kosten von 25 Euro (vor Ort zu zahlen) für Lebensmittel und Nutzung von Backutensilien.