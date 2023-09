Im kommenden Jahr sollen Bauarbeiten an zwei Kreisstraßen erfolgen.

Kyffhäuserkreis will Brücke und Straße sanieren

Kyffhäuserkreis. Zwei wichtige Sanierungsprojekte im Kyffhäuserkreis sind jetzt vom Land genehmigt worden. Es geht um 1,2 Millionen Euro. Um diese Straßen geht es:

Die Kreisstraße 11 zwischen dem Abzweig B4 und Feldengel sowie die Brücke auf der Kreisstraße 528 zwischen Udersleben und Esperstedt sollen im kommenden Jahr saniert werden. Das teilte das Landratsamt mit. Rund 1,2 Millionen Euro werden laut Kostenschätzung investiert.

Der Freistaat fördert die beiden Baumaßnahmen. „Ich freue mich sehr, dass unsere beiden eingereichten Vorhaben für die Straßensanierung vom Freistaat Thüringen berücksichtigt werden,” so die Landrätin des Kyffhäuserkreises, Antje Hochwind-Schneider (SPD).

Für die beide Vorhaben sollen demnächst die Planung ausgeschrieben werden, so dass bis Ende des Jahres die Unterlagen eingereicht werden können, teilte das Landratsamt mit. Die Brücke zwischen Esperstedt und Udersleben soll etwa 594.000 Euro kosten, davon fördert der Freistaat rund 430.000 Euro. Die Bauarbeiten sollen im 3. oder 4. Quartal kommenden Jahres beginnen.

Für die Sanierung des 1,6 Kilometer langen Abschnitts der Kreisstraße zwischen Feldengel und der B4 fallen nach Angaben der Kreisverwaltung rund 623.000 Euro an Kosten an. Das Land Thüringen steuert rund 420.700 Euro an Förderung bei. Begonnen werden soll mit den Arbeiten, sobald der Förderbescheid eingetroffen: im 2. oder 3. Quartal 2024.