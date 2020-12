Kyffhäuserkreis: Zahl der Coronatoten steigt auf 25

Kyffhäuserkreis. Die Zahl der Neuinfektionen liegt weiterhin im niedrigen einstelligen Bereich. Fünf neue Coronafälle seien bis Dienstag 8 Uhr labordiagnostisch bestätigt worden, heißt es aus dem Landratsamt. Sechs Menschen gelten als genesen. Die Siebentaginzidenz liegt bei 122,6.

Das Gesundheitsamt des Landkreises betreut derzeit 385 positiv auf Sars-CoV-2 getestete Personen - 114 im Altkreis Sondershausen und 271 im Altkreis Artern. In Quarantäne befinden sich zudem 449 Kontaktpersonen. Weiterhin müssen 33 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung in Kliniken behandelt werden.

Das mobile Abstrichteam des Gesundheitsamtes werde auch am Dienstag wieder im Einsatz sein, bestätigte der Sprecher des Landratsamtes, Heinz-Ulrich Thiele, auf TA-Nachfrage. Im Seniorenheim K&S in Sondershausen haben sich nach Antigen-Schnelltests acht positive Testergebnisse bei Senioren und einem Betreuer ergeben. Mit PCR-Tests sollen die Fälle im Labor überprüft werden, dafür werden am Dienstag Abstriche genommen.

Am Montag war das mobile Abstrichteam in der Markusgemeinschaft Hauteroda. Dort hatte es in den vergangenen Tagen mehrere Coronafälle gegeben. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Das Gesundheitsamt rechnet damit am Mittwoch oder Donnerstag.