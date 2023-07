Kyffhäuserkreis zieht im Stietzel-Fall weiter vor Gericht

Die Tür zu seinem alten Arbeitsplatz im Landratsamt in Sondershausen bleibt Volker Stietzel vorerst weiter verschlossen. Der Landkreis ficht das Urteil an, das die Kündigung des Dezernenten aufhebt.

Sondershausen. Dezernent darf trotz Freispruch in erster Instanz nicht ins Amt zurück. Kreistagsfraktionen des Kyffhäuserkreises zweifeln Sinn der Berufung an.

Der Landkreis hat Berufung gegen das Urteil des Nordhäuser Arbeitsgerichts im Fall der Kündigung von Volker Stietzel eingelegt. Das bestätigte auf Nachfrage der Sprecher des Landratsamt Heinz-Ulrich Thiele.

Das Arbeitsgericht war in der ersten Instanz zum Urteil gekommen, dass die Kündigung des damaligen Dezernatsleiters im Januar 2022 ungültig gewesen sei. Damit hätte der Landkreis den Sondershäuser wieder auf einem Posten als Dezernent beschäftigen müssen. „Ich freue mich darauf, endlich wieder im Landratsamt arbeiten zu können“, versicherte Stietzel am Freitag auf Nachfrage.

Stietzels Dienstantritt wird zurückgewiesen

Die Kreisverwaltung verzichtet aber auf die Dienste des Dezernenten und will Stietzel auch während des Berufungsverfahrens nicht beschäftigen. Man habe beantragt, bis zum Ende des Verfahrens eine Vollstreckung des Urteils auszusetzen, heißt es aus dem Landratsamt. Zu weiteren Nachfragen äußerte sich die Verwaltung nicht aufgrund des laufenden Verfahrens und führt Datenschutz und Gründe des Persönlichkeitsrechts an.

So gab es auch keine Äußerung zu Stietzels Schilderung, dass er am 3. Juli morgens 7 Uhr versucht habe, seine Arbeit im Landratsamt anzutreten. Schon am Empfang sei er abgewiesen worden. Dabei sei ihm das Schreiben, mit dem er bereits am 22. Januar 2022 vor Beginn des Verfahrens in Urlaub geschickt worden war, erneut vorgelegt worden. „Ich bestand aber darauf, erneut schriftlich bestätigt zu bekommen, dass ich mich nun nach dem Urteil wieder zur Arbeit gemeldet habe, aber nach Hause geschickt worden bin.“ Ein entsprechendes Papier mit aktuellem Datum sei ihm dann auch ausgehändigt worden, bevor man ihn des Hauses verwiesen habe.

Gericht hält Landkreis Unwahrheiten vor

Das Arbeitsgericht hatte in seinem Urteil zudem festgestellt, dass der Landkreis schon bei der Kündigung Stietzels wie auch im anschließenden Verfahren nicht immer rechtskonform agiert haben dürfte. So wies der Richter laut Protokoll der Urteilsverkündung darauf hin, „dass die Personalratsanhörung gegebenenfalls nicht ordnungsgemäß verlaufen ist“. Wie in der Urteilsbegründung steht, war „diese Anhörung unvollständig und damit nicht ordnungsgemäß“. Ebenso ist dort zu lesen: „Die Information des Personalrats durch den Beklagten (den Kyffhäuserkreis – Anmerkung der Redaktion) stellt sich auch als bewusst unrichtig dar. Der Beklagte behauptet darin wahrheitswidrig die Vorwürfe um die ,Vollmachtüberschreitung’, obwohl seine Nachforschungen zu einem anderen Ergebnis geführt haben müssen.“

Kreistagsfraktionen befürchten hohe Kosten

Der CDU-Kreisvorsitzende und stellvertretende Fraktionschef im Kreistag Stefan Schard erklärte auf Nachfrage, dass das Urteil – wenn auch erst in der ersten Instanz – beachtenswert sei, weil aus ihm „Vorwürfe resultieren, dass der Personalrat unzureichend informiert worden ist, Vorwürfe unrichtig dargestellt worden sind und zudem festgestellt wurde, dass die Vorwürfe nicht dem Gekündigten, sondern Dritten zu machen sind.“ Das sollte Anlass sein, sich mit den Vorgängen in der Kreisverwaltung zu beschäftigen, so Schard. „Es geht hier auch um Geld der öffentlichen Hand. Das müssen wir uns als Kreistag anschauen.“ Seine Fraktion wolle sich noch einmal ein Bild machen und eine Diskussion anregen, auch wenn das Verfahren durch die Berufung noch nicht abgeschlossen ist.

„Spätestens wenn der Landkreis in der Berufung wieder unterliegt, muss sich die Landrätin wohl ein paar unbequeme Fragen zur Kündigung Stietzels und dem Gerichtsverfahren gefallen lassen“, stellt Torsten Blümel, Fraktionsvorsitzender der Linken im Kreistag, klar. Eigentlich sei das Urteil der ersten Instanz schon ziemlich eindeutig und es bestätige das, was Stietzel bei einem Gespräch mit der Fraktion persönlich erklärt habe. „Wir warten jetzt das Berufungsverfahren noch ab, wir können als Kreistagsmitglieder der Verwaltung da auch kaum reinreden. Aber Zweifel an dessen Sinn gibt es schon.“ Gehe es schief, werde das für den Landkreis und damit den Steuerzahler wohl ganz schön teuer, gibt Blümel zu bedenken.

Für die AfD ließ Andreas Hartung-Schettler mitteilen: „Beide Seiten werden uns den gesamten Sachverhalt nicht vollständig darlegen. Ein arbeitsrechtliches Urteil sagt nichts über Schuld oder Unschuld des Herrn Stietzel bezüglich der Verfehlungen aus, weil hier andere Kriterien zählen. Geht das Verfahren auch in der zweiten Instanz verloren, wird sich die Gesamtrechnung der Entlassung auf eine viertel Million Euro für den Steuerzahler summieren.“