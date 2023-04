Kyffhäuserkreis: Zuschüsse für Vereine auf dem Land

Die Thüringer Ehrenamtsstiftung geht in die nächste Runde. Schon in den vergangenen Jahren gab es Zuschüsse.

Kyffhäuserkreis. Das Förderprogramm der Thüringer Ehrenamtsstiftung geht in die nächste Runde.

Das Förderprogramm „Aktiv vor Ort“ der Thüringer Ehrenamtsstiftung geht in die nächste Runde. In diesem Jahr stehen 750.000 Euro zur Förderung der Thüringer Vereine in ländlich geprägten Regionen bereit. „Die vielen ehrenamtlich engagierten Thüringerinnen und Thüringer sind das Fundament einer lebenswerten Gesellschaft, gerade auf dem Land. Wir wissen, ehrenamtliches Engagement ist unbezahlbar. Doch wir müssen es erleichtern und finanziell unterstützen“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Schard in einer Mitteilung an unsere Zeitung.

Seit Anfang April können Schard zufolge Vereine bei der Thüringen Ehrenamtsstiftung einen entsprechenden Fördermittelantrag stellen. Die Formulare und Kriterien können laut Mitteilung auf der Internetseite der Stiftung abgerufen werden.

Unterstützt werden unter anderem Brauchtums-,Traditions-, und Sportvereine, Senioren-, Kinder- und Jugendarbeit sowie Engagement für Dorferneuerung und Umweltschutz, heißt es. Man wisse, dass nichts eine Gemeinschaft stärker mache, als wenn sich Menschen freiwillig für ihre Heimat einsetzten.

www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de