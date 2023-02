Kyffhäuserkreis: Zwei Spendenschecks für die Vereinsarbeit

Sondershausen. Die Linke Landtagsabgeordnete Donata Vogtschmidt ergab Spenden an zwei Vereine im Kreis.

Gleich zwei Schecks überreichte die Landtagsabgeordnete der Linken, Donata Vogtschmidt, im Namen des Vereins „Alternative 54“ der Landtagsfraktion Die Linke in der vergangenen Woche an zwei Vereine. Der Bergmannsverein Glückauf Sondershausen erhielt 300 Euro und wolle das Geld für die Traditionspflege des Vereins nutzen. Der zweite Scheck ging an den Blinden- und Sehbehindertenverband des Kyffhäuserkreises. Der Verband benötigt finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung eines neuen Laptops zur Verbandsarbeit. Dieser werde zur Vernetzung der Mitglieder untereinander gebraucht, das hätten die letzten drei Jahre deutlich gezeigt, in denen man sich nicht in Präsenz treffen konnte, berichtet Donata Vogtschmidt. Der Verein „Alternative 54“ helfe gemeinnützigen Vereinen und Verbänden. Das Geld stamme aus den automatischen Diätenerhöhungen der linken Landtagsabgeordneten, erläuterte Vogtschmidt.