Kyffhäuserkreis: Zweifel an Zeugenaussagen zu einer Autofahrt ohne Fahrerlaubnis

Greußen. Am Sondershäuser Amtsgericht gibt es ein Verfahren gegen einen 23-jährigen Greußener. Eine Zeuge behauptet, dieser sei ohne Führerschein gefahren.

Mit der Frage, was nun tatsächlich an unterschiedlichen Behauptungen und Schilderungen stimmt, sind die Verantwortlichen am Sondershäuser Amtsgericht in unzähligen Verfahren beschäftigt. Nicht immer steht am Ende eines Prozesses auch eine eindeutige Antwort. Ungeklärt blieben die Dinge so auch in einem jüngsten Fall. Ein 23-jähriger Mann aus Greußen war beschuldigt worden, mit dem Auto gefahren zu sein, obwohl er gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen sein soll.

Der Vorwurf beruht auf der Anzeige eines Zeugen, der den Lageristen im November dabei gesehen haben will, wie er mit einem Opel zwei Mal über den Marktplatz gefahren sein soll. Er konnte sogar einen weiteren vermeintlichen Belastungszeugen nennen. Als die Polizei vor Ort erschien und den Beschuldigten aufsuchte, erklärte der Folgendes: Er sei zu jenem Zeitpunkt bei einem Familiengeburtstag gewesen und habe sich gar nicht in der Stadt aufgehalten.

Auch der Belastungszeuge, der zum Tatzeitpunkt wohl mit dem Angeklagten nicht „gerade grün“ war, mochte sich in der Zwischenzeit nicht mehr so richtig an den Vorfall erinnern. Zum Gerichtstermin schien es eher so, als hätten sich die beiden vertragen und seien wieder Freunde. Außerdem gab der Beschuldigte an, dass sein Papa derjenige gewesen sei, der das Auto zum Familiengeburtstag gelenkt habe.

Der Richter sprach den Angeklagten schließlich frei. Die Dinge waren ganz einfach im Unklaren geblieben und dem Beschuldigten konnte nichts Konkretes nachgewiesen werden, zumal auch der Belastungszeuge keinen sicheren Eindruck machte, so der Richter. Am Ende muss die Staatskasse für die Kosten des Prozesses aufkommen, die sich auf mehrere Hundert Euro belaufen dürften.