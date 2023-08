Kyffhäuserland: Werben um mehr Rücksicht auf Feldwegen

Foto: Henning Most

Kyffhäuserland. In der Erntezeit wird es eng auf den Feldwegen. Landwirte, Radfahrer und Wanderer kommen sich in die Quere. Eine Idee soll für mehr Rücksicht sorgen.

Gerade in der Erntezeit nutzen die Landwirte die Feld- und Wirtschaftswege besonders intensiv. Das Herausforderung hierbei: Auch Radfahrer und Fußgänger sind dann vermehrt unterwegs. Um auf die verschiedenen Interessen aufmerksam zu machen und um Gefahren zu verringern, haben jetzt Landkreis und Thüringer Bauernverband mit dem Auftragen der Hinweismarkierung „Rücksicht macht Wege breit“ auf dem Radweg begonnen. Eine von zehn wurde am Montag offiziell vorgestellt. Sie befindet sich auf dem „Weg in die Steinzeit“.