Kyffhäuserregion: Leichte Entspannung an der Unstrut

Am Sonntagnachmittag meldet die Hochwassernachrichtenzentrale langsam fallende beziehungsweise stagnierende Wasserstände auf hohem Niveau. „Wir erwarten jetzt die Scheitelwelle“, sagte der Leiter der Kreisverwaltung, Heinz-Ulrich Thiele, auf Nachfrage am Sonntagnachmittag bei einer Deichbegehung mit dem Sondershäuser Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) an der Wipper, die zu diesem Zeitpunkt gerade anstieg.

Die Flutmulde als Entlastungsbauwerk der Unstrut bei Sachsenburg steht voll Wasser. Foto: Kerstin Fischer

An der Unstrut herrscht seit dem frühen Morgen Alarmstufe 3. „Das heißt, ständige Begehung, ständige Kontrolle, ständige Überwachung“, erläuterte Thiele. Das übernehmen die Freiwilligen Feuerwehren der Orte entlang des Flusses. In Sachsenburg statteten den ganzen Sonntag im 3-Stunden-Rhythmus Marco Zdeyn, Andreas Kunze und Matthias Kunze der Wipper, der Unstrut und der Flutmulde einen Besuch ab. „Wichtig ist, dass die Durchlässe frei sind, die Dämme halten und dass sich keine Personen in den gesperrten Bereich aufhalten“, nennen die drei Kameraden die Schwerpunkte ihrer Kontrollfahrten. Wegen des Wassers in der Flutmulde bis wenige Zentimeter neben dem Unstrutradweg ist dieser stellenweise voll gesperrt beziehungsweise wegen Überflutung im Bereich der Flutmuldenbrücke auch nicht passierbar.

Am Vormittag hatte sich unter der Leitung von Landrätin Antje Hocheind (SPD) der Stab für außergewöhnliche Ereignisse getroffen, dem Vertreter von Polizei, Feuerwehren, Wasserbehörde und Bürgermeister angehören. Hilfe des Landkreises durch Ortschaften sei, bis auf ein paar Sandsäcke, bislang nicht angefordert worden, berichtet Uli Thiele aus der Zusammenkunft.

Mit dem Erreichen des Scheitelpunktes wird ein Rückgang der Pegel erwartet. Dennoch werde sich auch am ersten Weihnachtstag der Stab treffen, „bei Bedarf auch an Heiligabend, wenn sich die Lage wider Erwarten verschlechtern sollte“, so Thiele.