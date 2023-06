Kyffhäuserwald wird zum Klassenzimmer

Rathsfeld. Rund 800 Grundschüler lernen an zwei Tagen am Rathsfeld

Zapfenweitwurf, Baumscheibenlauf, Sägen – einen Vormittag lang erkundeten am Mittwoch rund 400 Viertklässler von 19 Klassen aus dem gesamten Kreisgebiet mit Forst-Paten an ihrer Seite rund um das Waldjugendheim Rathsfeld das Ökosystem Wald.

Seit den 1990er Jahren richtet das Forstamt Sondershausen Waldjugendspiele in Kooperation mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald aus. Viertklässler aus dem Kyffhäuserkreis und am Donnerstag aus den Landkreisen Sömmerda und Unstrut-Hainich, in denen das Forstamt ebenfalls Reviere betreut, sind eingeladen, berichtet Forstamtsleiter Uli Klüßendorf.

Einmal durch das Gehölz hören, tasten, riechen

Sportlich wird nach der Busfahrt erstmal mit Zapfenwerfen gestartet. Wer den Eimer am häufigsten trifft, darf einen goldenen Zapfen um den Hals tragen. Jason aus der 4. Klasse der Käthe-Kollwitz-Grundschule Sondershausen bewies das größte Geschick. Beim Baumscheibenspiel haben dann die Mädchen der Klasse die Nase vorn. Auch hier können sich die Kinder austoben, während sie eine Baumscheibe als Trittbrett an den Nachbarn weiterreichen, bis die Ziellinie überquert ist. Eine Station weiter muss die 4a der Grundschule Artern Bäume anhand ihrer Blätter bestimmen. Der Buchstabe für jede richtige Lösung verrät am Ende den Baum des Jahres. Mit ihren Sinnen erkundet die 4c tastend, riechend und hörend den Wald an verschiedenen Boxen. „Die Kinder sind total interessiert“, sagt Karsten Dittmann, der die Klasse begleitet.

An der ersten Aufgabe, die Dirk Unrein an seiner Waldhütte stellt, haben die Schüler länger zu knabbern. Anhand von Zeichnungen sollen sie eine Heilpflanze bestimmen. Gar nicht so leicht beim Echten Erdrauch. Leichter wird es bei der Zweiten Aufgabe: Da gilt es, sich ausnahmsweise mal nicht an Regeln zu halten und Pflanzen auszureißen. Die orientalische Zackenschote hat sich auf einer ehemaligen Feuchtwiese breitgemacht, erzählt Unrein. Vor 25 Jahren war sie noch ein Exot, jetzt verdrängt sie andere Arten. Also raus damit, schickt Unrein die Kinder erst einmal zum Aufräumen. Am Ende der 13 Stationen wartet auf alle eine Stärkung. Gesponsert von Firmen sowie die Bustour zum Rathsfeld.