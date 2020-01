Ladenhüter aus heimischen Wäldern

Bei Wildhändlern und Jägern hängen die Kühlkammern nach der Hauptjagdsaison voller Wildschweinfleisch. Mehr als 800 Tiere haben allein die Jäger in den Revieren vom Forstamt in Sondershausen seit Oktober geschossen und mehr als 600 davon als Wildbret verkauft, wie vom Forstamtsleiter Uli Klüßendorf zu erfahren war.

Allerdings fänden selbst die edelsten Stücke des absolut naturbelassen herangewachsenen Fleisches aus den Wäldern der Region hier zu wenige Käufer, bedauert Dieter Göbel. Er ist einer der Geschäftsführer der Firma Bauer aus Sundhausen bei Nordhausen, die unter anderem mit dem Forstamt in Sondershausen vertraglich vereinbart hat, jedes im Amtsbereich geschossene Stück Wild aufzukaufen. Ende Januar allerdings endet offiziell die Saison für die Jagd auf Wildschweine. „Ab sofort nimmt uns der Zwischenhändler kein einziges Stück mehr ab“, weiß Klüßendorf bereits.

Mit dem Erlös aus der nun beendeten Jagdzeit ist der Forstamtsleiter ganz zufrieden. 1,20 Euro habe es für das Kilo Schwein in der Decke (also mit Fell) gegeben. Die erlegten Tiere brachten ausgenommen jeweils zwischen 30 und 80 Kilogramm auf die Waage. Damit waren auch die Kosten für die Untersuchung auf Trichinen, die für jedes erlegte Schwein negativ ausfallen muss, bevor das Fleisch in den Handel kommen kann, gut zu verkraften. Für jeden Test berechne das Umweltamt des Kyffhäuserkreises acht Euro plus Mehrwertsteuer, so Klüßendorf. „Das ist sehr günstig, in anderen Landkreisen werden 13, 14 Euro verlangt.“ Bezahlt würden die Tests von Thüringenforst, das Unternehmen vermarkte schließlich auch das Wildbret.

In diesem Jahr allerdings würden auch über das normale Saisonende hinaus weiter Schwarzkittel geschossen, erklärt der Forstamtsleiter weiter. Die nahende Afrikanische Schweinepest lasse keine Pause bei der Jagd auf die wilden Rüsseltiere zu. „Wenn wir die Bestände nicht in kurzer Zeit extrem reduzieren, könnte sich der gefährliche Erreger auch in unserer Region ausbreiten“, so Klüßendorf. Weit entfernt sei der aus Osteuropa heranrückende und Wild- und Hausschweine gleichermaßen extrem tödliche Virus nicht mehr. Zuletzt wütete er bereits in Wäldern und Ställen in Polen, die nur zehn Kilometer von der Grenze nach Deutschland entfernt liegen. „Schafft der Erreger es nach Deutschland, bricht hier auf einen Schlag die gesamte Schweinehaltung zusammen“, prophezeit der Forstamtschef. Verhindern könnten das die Jäger, wenn sie durch intensive Jagd auf Wildschweine die Zahl der möglichen Überträge minimieren.

Abnehmer für ihr Beute finden die Waidleute in der Region nun allerdings kaum noch. Das bestätigt auch Jürgen Berg, der Vorsitzende vom Jagdverein Hainleite. „Wenn uns der Händler das Fleisch nicht mehr abnimmt, wird es schwierig. Früher gab es immer Leute aus dem Dorf, die uns gern ein Stück Wildbret abgekauft haben. Heute müssen wir schon herumfragen, und die meisten winken ab.“ Richtig erklären kann sich Berg auch nicht, warum kaum noch jemand das Naturprodukt aus den heimischen Wäldern genießen will. „Stattdessen hält man uns immer häufiger vor, wir sollten doch die Tiere nicht abschießen“, sagt der Jagdvereinschef und schüttelt den Kopf. Gerade im Moment zwinge schon allein die Gefahr durch die Afrikanische Schweinepest die Waidgenossen dazu, weiter Wildschweine zu jagen.

Außer dem Spaß an der Freizeit in der Natur, haben die Jäger selbst wenig von der Jagd, meint auch Uli Klüßendorf. Das Forstamt in Sondershausen räumt den Waidleuten, die in seinen Revieren jetzt weiter Schweine schießen, immerhin günstige Preise beim Kauf des Wildbrets ein oder gewährt Rabatte auf die Gebühren für Jagderlaubnis und Begehungsschein. Gewinn aus der Beute kann weder Jäger noch Revierbesitzer derzeit erzielen.