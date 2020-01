Foto: Archiv-Foto: Henning Most

Lärmgutachten für Puschkin-Promenade gefordert

12.200 Euro soll das Lärmschutzgutachten für die Alexander-Puschkin-Promenade in Sondershausen kosten. Das teilte Bürgermeister Steffen Grimm (pl) mit. Anwohner fordern Tempo 30 in der Straße wegen der Unfallgefahr, aber auch wegen Schäden an Gebäuden und eben der Lärmbelästigung.

Und es könnte noch teurer werden, deutete Grimm an. In der Verwaltung sei eine weitere Beschwerde aus der Schiller-Straße eingegangen. Dort fordern Anwohnern, das Lärmgutachten von der Puschkin-Promenade auf die Schiller-Straße auszuweiten. Anwohner aus der Puschkin-Promenade hatten sich bereits im vergangenen Jahr zusammengefunden und Unterschriften gesammelt, um ihrer Forderung nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung für die stark befahrene Straße, an der drei Schulen und ein Kindergarten sowie der Busbahnhof liegen, Nachdruck zu verleihen. Auch an die Radtouristen sollte man denken, die vom Unstrut-Werra-Radweg kommend in Richtung Innenstadt die Promenade kreuzen. Die Unterschriftenliste war der Stadtverwaltung bereits Ende des Jahres überreicht worden. Die Verkehrsbehörde habe auch schon eine erste fachliche Prüfung übernommen. Dafür werde auch Rücksprache mit der Polizei beispielsweise zu Unfallhäufigkeit oder -schwerpunkten genommen. Die Beurteilung von Lärm-Immissionen aber könne die Verwaltung nicht leisten, deshalb bedarf es eines externen Gutachtens, um die Beschwerden beurteilen zu können, erläuterte Hauptamtsleiter Steffen Aschenbrenner. Zu diesem Schritt sei die Stadt verpflichtet und dies dürfe auch Geld kosten, so Aschenbrenner weiter. Die Problematik gehöre zum übertragenen Wirkungskreis und sei somit eine städtische Aufgabe. „Wenn ein Bürger sagt, es ist zu laut, dann müssen wir prüfen. Wie die Stadt die Kosten des Gutachtens finanzieren wird, sei derzeit noch unklar, so der Bürgermeister. Auch im Hauptausschuss wurde die Frage nach der Finanzierung solcher Gutachten gestellt, zumal es nicht das erste und offenbar auch nicht das letzte sein werde. Vergangenes Jahr hatte die Stadt in Teilen der Jechaer Straße die Geschwindigkeit auf 30 km/h nach einem solchen Lärmgutachten reduziert.