Land gibt Geld für Projekte in Biosphärenregion

Mit rund 900.000 Euro will das Thüringer Umweltministerium die Regionalentwicklung in der Kyffhäuserregion, rund um die Hohe Schrecke und auch im Südharz ankurbeln. Noch im Februar sollen Fördermittel für Projekte in Kyffhäuserland, Bad Frankenhausen, der Stadt an der Schmücke sowie Gehofen im Kyffhäuserkreis fließen, kündigte Tom Wetzling, Pressesprecher im Umweltministerium, an. Auch in Kölleda im Landkreis Sömmerda sollen Vorhaben finanziell unterstützt werden.

Insgesamt würden in diesem Jahr 16 Projekte gefördert. Sechs Vorhaben in der Kyffhäuserregion könnten mit Zuschüssen rechnen. In der Hohen Schrecke seien fünf Projekte zur Förderung vorgesehen, ebenso viele auch im Südharz. Welche Vorhaben auf dem Gebiet des Kyffhäuserkreises welche Fördersumme erhalten sollen, war von Wetzling jetzt noch nicht zu erfahren. „Es geht darum, in einer möglichen Biosphärenregion Südharz/Kyffhäuser/Hohe Schrecke bereits Impulse für eine nachhaltige Entwicklung zu setzen.“ So soll die Entscheidungsphase über die endgültigen Grenzen der Biosphärenregion schon genutzt werden, um den Menschen hier zu zeigen, welche Entwicklungen möglich sind. Bereits während der zurückliegenden beiden Jahre hatte es einen moderierten Diskurs über die Pläne für die Biosphärenregion gegeben. Dabei hatten vor allem Bauern aus der Region immer wieder Bedenken geäußert, dass sie durch die Vorgaben der Biosphärenregion in der Ausübung ihres Berufes behindert werden könnten. Dabei gelten Einschränkungen nur für ganz bestimmte Kernzonen in Bereichen, die meist jetzt schon dem Naturschutz unterliegen. Im Anschluss an den Moderationsprozess hatten die Kommunen selbst die Möglichkeit, Projekte für die Förderung einzureichen. „Die Kommunen können auf diese Weise zeigen, wie sie vor Ort Naturschutz, Tourismus und Regionalentwicklung in Einklang bringen“, hatte Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund die Antragsfrist im Herbst 2019 eröffnet. Die Stadt Ellrich im Südharz hat nun als erste in der Runde der Auserwählten bereits ihren Förderbescheid erhalten. 180.000 Euro schießt der Freistaat für das Projekt Harzer Hexenreich Rothesütte zu. Mit dem Geld soll der Außenbereich für eine gastronomische Nutzung und den Verkauf regionaler Produkte umgestaltet werden. 180.000 Euro fließenin das Harzer Hexenreich „Das Harzer Hexenreich ist ein Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft für die ganze Region. Ganz im Sinne einer möglichen Biosphärenregion mit nachhaltigem Tourismus können durch die Förderung mehr regionale Produkte gekauft oder gleich vor Ort genossen werden“, sagt Umweltstaatssekretär Olaf Möller. Bei der gastronomischen Erweiterung im Außenbereich stehen regionale Produkte im Vordergrund. Die Bauteile sollen aus regionalem Holz gefertigt werden. Alle Projekte verbinden Naturschutz und regionale Wertschöpfung so miteinander, dass Menschen vor Ort davon profitieren. Auf diese Weise werde eine nachhaltige Regionalentwicklung in der möglichen Biosphärenregion angestoßen.