Auf dem Marktplatz in Sondershausen soll es zum Landeserntedankfest einen Bauernmarkt geben.

Landeserntedankfest in Sondershausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landeserntedankfest in Sondershausen

Das Landeserntedankfest wird in diesem Jahr am 26. September in Sondershausen stattfinden. Das erklärte der Präsident des Bauernverbands im Kyffhäuserkreis, Wolfgang Peter, mit.

Gemeinsam mit dem Thüringer Bauernverband richtet der Kreisverband zum ersten Mal diesen Tag aus. Traditionell werde das Erntedankfest mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet. Erwartet werden dazu auch Vertreter der Landesregierung. Die Thüringer Landfrauen, die sich ebenfalls jedes Jahr an der Ausrichtung des Festes beteiligen, übergeben die Erntekronen.

Auf dem Sondershäuser Marktplatz solle ein Bauernmarkt organisiert werden, auf dem regionale Erzeuger ihre Produkte anbieten, kündigte Wolfgang Peter an. Finanziell wird das Landeserntedankfest vom Thüringer Landwirtschaftministerium.

Das Landeserntedankfest wird in diesem Jahr zum 27. Mal veranstaltet und soll den Sinn des Erntedanks, dass eine gute Ernte nicht selbstverständlich ist, wieder stärker bei den Menschen verankern, heißt es beim Landesbauernverband.