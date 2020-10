Landesfotoschau in Sondershausen zu sehen

Im Schlossmuseum ist ab 24. Oktober die Landesfotoschau 2020 zu sehen. Um 14 Uhr wird die Schau in der Galerie des Museums am Samstag, 24. Oktober, eröffnet, die bislang wegen der Corona-Pandemie nur in Saalfeld zu sehen war.

Die Ausstellung, die jedes Jahr vom Landesverband Thüringen der Gesellschaft für Fotografie ausgerichtet wird, vereint die besten Einsendungen Thüringer Fotografen. Unter anderem wird auch ein Jugendpreis vergeben. Die Jury hatte bereits im Januar getagt. Die Preisverleihung aber musste verschoben werden und konnte auch im Mai nur unter Auflagen nachgeholt werden. Ausrichter war in diesem Jahr der Verband Saalfeld-Rudolstadt.

Beteiligt hatten sich in diesem Jahr 180 Fotoautoren, darunter 70 Frauen. Eingereicht worden waren 1129 Fotografien. In der Ausstellung zu sehen sein werden in Sondershausen bis 3. Januar 118 Bilder, 79 Einzelfotos und 9 Serien.

Neben der Eröffnung der Landesfotoausstellung wird am 24. Oktober auch der 30. Thüringer Fototag im Schlossmuseum ausgerichtet. 40 Teilnehmer sind zugelassen zum Vortrag von Eckhardt Schön über „Digitale Bilder und ihre Eigenschaften“. Zudem wird Karsten Wiecha seine Sammlung zu DDR-Fotografie und Literatur vorstellen. Es werden Fotobücher vorgestellt und der 24. Mappenwettbewerb ausgewertet.