Zum Landesimkertag 2023 kamen am Samstag Bienenzüchter aus ganz Thüringen nach Bretleben. Ausrichter war der Imkerverein Heldrungen und Umgebung, der in diesem Jahr auf 150 Jahre seines Bestehens zurückblicken kann. Zum Geburtstag gab's 200 Euro von der Ortschaft Heldrungen der Stadt An der Schmücke – überreicht von der Zwiebelprinzessin (2. von links) sowie Ortschaftsbürgermeister Roland Schröder (3. von links) an Vereinschefin Jana Thielemann (links).