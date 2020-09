Sechs Monate ist der Landesjugendchor Thüringen wegen der Coronapandemie nicht mehr aufgetreten. Am Sonntag gaben die Mitglieder ihr erstes Konzert im Achteckhaus in Sondershausen – allerdings ohne Publikum im Saal. Das konnte und kann die Darbietung noch immer im Internet hören. Unter Leitung von Nikolaus Müller war auch eine Uraufführung bei dem Konzert zu erleben, und zwar die Motette des 96-jährigen Manfred Schlenker, die er dem Landesjugendchor gewidmet hat. Es handelt sich um eine Vertonung eines Textes von Klaus Peter Hertzsch, dessen Liedtext „Vertraut den neuen Wegen“ in der Wendezeit 1989 einen wichtigen Platz eingenommen hatte.