Landesmeister im Springreiten kommt aus Oberheldrungen

Niklas Schipler aus Oberheldrungen ist Thüringens bester Nachwuchsspringreiter: Bei den Landesmeisterschaften im Springreiten am vergangenen Wochenende in Bad Liebenstein holte das Reitsporttalent vom Sportverein „Diamantene Aue“ Ringleben mit seiner Stute „Upside“ den Sieg bei den jungen Reitern und ist Landesmeister in der Klasse U21.

Niklas Schipler ist Thüringens bester Nachwuchsspringreiter. Foto: Sandy Schipler

„Ich freue mich riesig über den Erfolg. Es lief richtig gut“, sagte der 20-Jährige. Damit nicht genug, war der Oberheldrunger zudem in der „Offenen Klasse“ mit Hindernissen bis zu 1,45 Meter Höhe gegen die Erwachsenen an den Start gegangen und holte nach einem packenden Stechen aus dem Stand heraus den dritten Platz. Entsprechend groß war die Freunde bei seinem Verein: „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass so ein kleiner Verein einen Landesmeister stellt“, sagte Vereinschef Uli Höland. Er hatte die Ergebnisse im Internet verfolgt.

„Hinter einer solch hervorragenden Leistung steckt viel Training und viel Fleiß. Und es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass die Familie so dahinter steht, denn als 20-Jähriger muss man noch auf Unterstützung hoffen“, fügt Höland hinzu. Mit Jens Schmidt hatte der Sportverein Ringleben sogar auch noch einen zweiten Teilnehmer am Start. Doch bei dem Esperstedter war es diesmal nicht so gut gelaufen.

Aktuell hat Niklas Schipler für ein Jahr eine Arbeit in Stendal aufgenommen. Auf einem für seine erfolgreiche Pferdezucht und Sportpferdeausbildung bekannten Reiterhof will er als Reitsportler weitere Erfahrungen sammeln, erklärte der junge Mann. Als nächstes will er im August bei den Deutschen Meisterschaften in München an den Start gehen.