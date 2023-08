Landesminister Helmut Holter erlebt Feuerkuppe in Straußberg als Hockey-Mekka

Straußberg. Linke-Politiker Helmut Holter erfährt beim Besuch im Straußberger Trainingslager auch von Problemen mit der alternden Kunstrasenanlage.

Wie einen Golfschläger wollte Helmut Holter (Linke), Thüringens Minister für Bildung, Jugend und Sport, den Hockeystock benutzen, als er auf der Feuerkuppe in Straußberg zum ersten Mal mit dem Sportgerät in Berührung kam. „Nein, nein, Herr Holter, mit Golf hat unser Sport gar nichts zu tun“, korrigierte Uwe Balles, der Vorsitzende vom Erfurter Hockeyclub (EHC), die Haltung des Ministers. „Fürs Golfen haben viele unserer Mitglieder nicht das Geld, dafür aber mit unserem Sportgerät viel mehr Möglichkeiten, mit dem Ball umzugehen“, fügt er scherzhaft grinsend hinzu.

Einzigartige Verknüpfung von Sport und Sozialem

Nicht erst nach ein paar Übungsschlägen zeigte sich der Minister fasziniert von der ihm bislang ziemlich fremden Sportart. Beeindruckt war er darüber hinaus auch, welchen großen Stellenwert der Ferienpark Feuerkuppe mit dem Kunstrasenplatz für den Hockeynachwuchs aus dem Osten und Norden Deutschlands bereits hat. „Es freut mich sehr, hier an Ort und Stelle erleben zu können, wie sich Nachwuchssport, Vereinsleben und auch soziales Engagement auf der Feuerkuppe verknüpfen“, erklärte Holter. Auf seiner Sommertour war er jetzt innerhalb von nicht einmal zwei Wochen bereits zum zweiten Mal im Ferienpark zu Besuch.

Dieses Mal war er der Einladung von EHC-Chef Balles gefolgt. Dessen Erfurter Verein veranstaltet seit Jahrzehnten bereits jeden Sommer ein Trainingslager für seine Jugendmannschaften. So trainieren auch jetzt wieder 50 junge Hockeyspielerinnen und -spieler auf dem Kunstrasenplatz und genießen die Angebote im Ferienpark. Allerdings seien die Trainingsbedingungen auf der Feuerkuppe leider nicht mehr so ideal wie noch vor einigen Jahren, schilderte Balles dem Minister ein Problem. Von den acht Lampen der Flutlichtanlage funktionierten nur noch vier.

„Dabei ist es für die Kinder immer ein besonderes Erlebnis, an Sommerabenden noch ein wenig unter Beleuchtung zu trainieren. Das wird jetzt aber schwieriger“, so der Hockeyclub-Chef. Die Lampen seien auch nicht einfach zu reparieren, weil die Leuchtmittel nicht mehr erhältlich seien. „Die Anlage müsste komplett erneuert werden“, stellt Balles klar. Und auch der Kunstrasen ist in die Jahre gekommen und benötigt eine Kur. Bei der Bedeutung der Feuerkuppe für den Nachwuchssport und soziale Projekte mit Kindern und Jugendlichen, die der Minister ja selbst jetzt erkannt habe, müsse doch das Land dabei helfen, solche Anlagen zu erhalten. Das bestätigte Holter, ohne konkrete Zusagen zu treffen.