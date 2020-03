Das Gästehaus der Landesmusikakademie in Sondershausen.

Sondershausen. Aufgrund des Coronavirus schließt die Landesmusikakademie in Sondershausen und sagt alle Veranstaltungen bis 19. April ab.

Landesmusikakademie in Sondershausen schließt

Infolge der Ausbreitung des Coronavirus wird der Betrieb der Landesmusikakademie bis zum 19. April eingestellt. Sämtliche bis zum 19. April geplante Veranstaltungen werden abgesagt. Für bereits erworbene Konzertkarten erhalten Konzertbesucher einen Gutschein für einen späteren Konzerttermin. Um das Infektionsrisiko zu reduzieren, werden Besucher gebeten, nicht persönlich in der Akademie vorbeizukommen. Zu erreichen ist die Landesmusikakademie weiterhin per Telefon unter 03632/66 62 80 und per Mail info@landesmusikakademie-sondershausen.de.