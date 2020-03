Landesschützentag erstmals in Sondershausen

„Der Landesschützentag findet erstmals in Sondershausen statt“, informiert Lutz Kewel, der sich trotz jeder Menge Arbeit bei den langwierigen Vorbereitungen auf das Festwochenende freut. Zum Landesschützentag – in diesem Jahr wird vom 5. bis 7. Juni die 18. Auflage gefeiert – wird alle zwei Jahre in einen anderen Kreis eingeladen.

Landesschützenbund-Präsident Stephan Thon hatte bei Lutz Kewel angefragt, ob die Sondershäuser 2020 dieses Ereignis ausrichten wollen. Nach Absprache mit der Stadtverwaltung und dem Landratsamt des Kyffhäuserkreises, die ihre Unterstützung zusicherten, sagte Kewel zu. So bekamen der damalige Sondershäuser Bürgermeister Joachim Kreyer und sein Nachfolger Steffen Grimm (parteilos) beim 17. Landesschützentag 2018 in Gera den Staffelstab für die nächste Auflage überreicht.

Seit dieser Zeit laufen die Vorbereitungen auf die Großveranstaltung. In zwei prall gefüllten Ordnern ist der bis dato erfolgte Schriftverkehr dokumentiert und abgeheftet. So müssten im Vorfeld eines Landesschützentags eine ganze Reihe Anträge gestellt, Genehmigungen eingeholt und Auflagen erfüllt werden. „Das fängt an bei der Genehmigung des Landesverwaltungsamtes, weil gleichzeitig das fünfte Landesböllertreffen stattfindet“, erklärt Lutz Kewel. In dessen Rahmen sollen um die 80 Kanonen aufgestellt werden. Auch für das Salutschießen, geplant zum Empfang des Bürgermeisters am 5. Juni, bedarf es Genehmigungen des Landratsamtes und Landesverwaltungsamtes.

Des Weiteren müssten Polizei und die Leitstelle informiert werden, „damit niemand zum Einsatz ausrückt, wenn es in Sondershausen knallt“, meint der Kreisschützenmeister augenzwinkernd. Ein Sicherheitskonzept wäre ebenfalls erstellt und bei der Polizei eingereicht worden, dieses müsste noch abgesegnet werden. Zur Absicherung der dreitägigen Veranstaltung seien Einsatzkräfte der Polizei, freiwilligen Feuerwehr und des DRK-Kyffhäuserkreisverbands nötig. Auch sie müsse man bestellen.

„Ich renne von einem zum anderen“, sagt Lutz Kewel, der in die Organisation viel Zeit und Herzblut steckt. Unterstützung erhält er unter anderem von den Vorstandsmitgliedern des Kyffhäuser-Schützenkreises.

Der 17. Thüringer Landesschützentag fand vor zwei Jahren in Gera statt. Integriert war auch dort das Landesböllertreffen. Foto: Peter Michaelis

Besucher sollten sich am Festwochenende vor allem den Samstag, 6. Juni, vormerken. Von 10 bis 16 Uhr ist ein buntes Familienprogramm auf der Theaterwiese am Sondershäuser Schloss geplant. Neben einer Hüpfburg sollen Bogenschießen, Lichtschießen sowie ein Schießkino angeboten werden. Auch der Festumzug am gleichen Tag ab 18.15 Uhr ist empfehlenswert, ist Kewel überzeugt. Er rechnet mit etwa 500 bis 600 teilnehmenden Schützen, die alle in Uniformen beziehungsweise „Schützenkleidern“, wie es in der Fachsprache heißt, von der Trinitatiskirche auf einer etwa zwei Kilometer langen Strecke zum Achteckhaus ziehen. Zuvor wird um 17.30 Uhr zu einem Festgottesdienst in die Trinitatiskirche eingeladen.

Eine interessante Veranstaltung verspricht darüber hinaus das 5. Thüringer Landesböllertreffen zu werden, das am 6. Juni auf dem Fasanerie-Sportplatz stattfindet und Bestandteil des Landesschützentages ist.

Der Kreisschützenmeister rechnet am Festwochenende mit 1500 bis 2000 Besuchern. Dafür habe man mit finanzieller Unterstützung der Stadt Sondershausen 10.000 Flyer drucken lassen, die in den nächsten Tagen in Sondershausen und dem ganzen Landkreis ausgelegt und verteilt werden sollen. Aushängende Plakate sollen in naher Zukunft ebenfalls auf das Großereignis hinweisen.

Lutz Kewel bedankt sich bei allen Unterstützern und lobt die gute Zusammenarbeit sowohl mit dem Landratsamt, als auch mit der Stadt Sondershausen. Bei letzterer hebt er insbesondere Sybille Köhler-Beckmann, die Fachgebietsleiterin Kulturverwaltung, hervor. Ihre Unterstützung bei den Vorbereitungen wäre spitzenmäßig gewesen.