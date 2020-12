Landgemeinde Stadt Greußen startet ohne Feierstunde

Greußen. Ganz ohne offizielle Zeremonie wird am Freitag um null Uhr die Landgemeinde Stadt Greußen entstehen. Die Städte Greußen und Großenehrich verschmelzen mit der Gemeinde Wolferschwenda zu der neuen Kommune. Gleichzeitig verlassen Greußen und Großenehrich die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Greußen, die damit fast zwei Drittel ihrer Einwohner verliert.

Der Start für die Landgemeinde falle in eine denkbar schwierige Zeit, wie Greußens Bürgermeister René Hartnauer (SPD) auf Nachfrage einschätzte. Kurz vor dem Übergang war die Verwaltung der VG wegen eines Coronafalls zu großen Teilen in Quarantäne geschickt worden. Einige der Mitarbeiter gehen zum 1. Januar in den Dienst der Landgemeinde über. „Wir müssen jetzt einfach sehen, dass die Landgemeinde vernünftig ihre Arbeit aufnehmen kann“, erklärt Hartnauer. „ Ich bin im Aktionsmodus. Ans Feiern habe ich noch gar nicht gedacht. Eine Festveranstaltung wäre aber wegen der Pandemie sowieso nicht denkbar.“ Der Bürgermeister, der bis zur Wahl eines neuen Oberhauptes als vom Land Beauftragter die Landgemeinde führen wird, hofft, dass am 4. Januar genügend Personal gesund zur Arbeit kommt, um den Übergang der Verwaltungen und die Umstellung der Informationstechnologie über die Bühne zu bekommen.

Für die Bürger wäre die Verwaltung auch ohne die Corona-Einschränkungen vom 4. Bis 8 Januar geschlossen geblieben. Für die Menschen in Greußen, Großenehrich und Wolferschwenda bleibe nach der Neugründung der Landgemeinde zunächst alles beim Alten. Um sich neue Dokumente mit dem geänderten Wohnort zu beschaffen, hätten die Betroffenen ein Jahr Zeit. „Im Grunde bleiben die Leute weiterhin Bewohner ihrer Dörfer und Städte, an deren Namen sich auch nichts ändert“, versichert er.