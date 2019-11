Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landkreis: Bäume voller Wünsche

Die Gelegenheit, Kindern eine Freude zu machen, gibt es in der Weihnachtszeit an vielen Stellen. In Sondershausen organisiert traditionell das Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus Düne den Wunschbaum. Es seien sogar zwei, berichtet Sandra Blunk, Leiterin des Familienzentrums. Neben dem Weihnachtsbaum in der Eingangshalle des Bürgerzentrums Cruciskirche werde es auch ein zweites Exemplar im Foyer des Landratsamtes geben. An den Tannenzweigen hängen die Wunschzettel von Kindern, deren Familien nicht jeden Wunsch erfüllen können. Damit auch sie ein schönes Weihnachtsfest haben, sammle man Spenden und Weihnachtsgeschenke, so Sandra Blunk. Zwischen 120 und 130 Wunschzettel habe man gesammelt. Auf den Zetteln haben die Kinder notiert, worüber sie sich am meisten freuen würden. Jeder der möchte, kann sich einen Wunschzettel abnehmen, das notierte Geschenk besorgen und im Familienzentrum bis zum 15. Dezember unverpackt abgeben. Die Mitarbeiter und Vereinsmitglieder der Düne freuen sich aber auch über Spenden. Mit denen richten sie für die Kinder und ihre Familien eine Weihnachtsfeier aus mit Puppentheater und Bastelei. Natürlich schaut auch der Weihnachtsmann vorbei, mit hoffentlich vielen Geschenken. Auftakt zur fünften Wunschbaum-Aktion ist am Donnerstag, 28. November, 18.30 Uhr, das Konzert mit Liedermacher und Pfarrer Reinhard Süpke aus Oldisleben. Der Eintritt ist frei. Ab diesem Tag steht auch der Wunschbaum im Bürgerzentrum.

Auch in Ebeleben können Kinderwünsche erfüllt werden. In der Filiale der Kyffhäusersparkasse ist seit Montag der Wunschweihnachtsbaum geschmückt. Daran hängen Wünsche von Kindern und Jugendlichen aus Ebeleben und Helbedündorf, die sich in besonderen Lebenssituationen befinden oder durch schulische Leistungen beziehungsweise Engagement verdient gemacht haben. Menschen mit Herz werden gebeten, die kleinen Wünsche im Wert von bis zu 25 Euro zu erfüllen und bis zum 13. Dezember in der Filiale abzugeben. Als Höhepunkt findet für die Kinder eine Weihnachtsfeier statt. Nach der Kaffeerunde mit Kakao und Stollen und Angehörigen wird der Weihnachtmann die Geschenke übergeben. Der Wunschweihnachtsbaum entsteht durch die Kooperation des Ebelebener Jugendclubs mit dem Kreisjugendring und der Kyffhäusersparkasse in Ebeleben.