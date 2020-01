Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landkreis baut gleich zweimal in Artern

Gleich zwei Investitionen in Artern schiebt der Landkreis im neuen Jahr an. Begonnen werden soll mit dem Bau der Mehrzweckhalle und dem Umbau der ehemaligen Borlach-Schule zum Feuerwehrtechnischen Zentrum. Rund vier Millionen Euro werden Umbau und Sanierung des Gebäudes kosten, schätzt Kreissprecher Heinz-Ulrich Thiele. 2,7 Millionen Euro Fördermittel gab es bereits vom Land. Den Rest der Summe müsse der Landkreis aufbringen. In zwei Abschnitten soll der Umbau erfolgen. Im Februar geht es los. Noch arbeitet der Landkreis am Feinschliff des aktuellen Haushalts. Ende Januar soll der Entwurf das erste Mal im Kreisausschuss vorgestellt werden.

Ursprünglich war das bereits Ende des vergangenen Jahres geplant. Das Defizit sei aber zu groß gewesen. Zusätzliche Aufgaben im Sozialbereich hätten die Finanzierungslücke verursacht, hatte Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) erklärt. Um das Defizit nicht durch die Erhöhung der Kreisumlage zu finanzieren, habe man noch einmal alle Bereiche überprüft. Inzwischen sei der Verwaltungshaushalt aber ausgeglichen, so Hochwind-Schneider. Die Kreisumlage bleibe stabil. Neue Aufgaben, aber auch Kostenerhöhungen im Pflegebereich würden für die erheblichen Mehraufwendungen im Sozialbereich sorgen. In diesem Jahr tritt das Bundesteilhabegesetz in Kraft. Mit ihm soll beispielsweise behinderten Menschen die Betreuung in normalen Wohnraum ermöglicht werden. Damit seien aber auch höhere Kosten verbunden als in einer Behinderteneinrichtung, erläuterte Sozialamtsleiterin Sabine Bräunicke. Die Anpassung der Tagessätze für die Träger von Behinderteneinrichtungen, von Pflege- oder Kinderheimen müsse der Landkreis tragen. Zudem erhöhe sich auch die Zahl der Pflegebedürftigen jährlich, so Sabine Bräunicke. Das Angehörigenentlastungsgesetz gehe ebenfalls mit Mehrkosten für Kommunen einher. Während bislang Kinder von Pflegebedürftigen herangezogen worden waren, um die Kosten für die Betreuung mitzutragen, falle das ab diesem Jahr weg, nennt die Sozialamtsleiterin ein weiteres Beispiel. Rund 200.000 Euro schätzt sie, werde der Landkreis zusätzlich aufbringen müssen. Mit dem aktuellen Haushaltsentwurf sind noch weitere Investitionen verbunden. Der Radweg in die Steinzeit wird gebaut und der fünfte Abschnitt der Steilwandsanierung am Kyffhäuser beginnt. Beworben hat sich der Landkreis zudem um Fördermittel aus dem Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus für die Gestaltung und Entwicklung des Kyffhäuserdenkmals.