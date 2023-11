Landkreis informiert über Sporthallen-Neubau in Sondershausen

So soll die neue Sporthalle für den Schulstandort Grundschule Franzberg und Förderschulzentrum in der Talstraße in Sondershausen aussehen.

Sondershausen. Über die Pläne für den Neubau einer Sporthalle in Sondershausen will das Landratsamt bei einer Veranstaltung informieren.

Über den geplanten Turnhallenneubau in Sondershausen wird das Landratsamt am Montag, 20. November, 18.30 Uhr interessierte Bürger informieren. Auf dem Gelände des Förderschulzentrums und der Grundschule Franzberg in der Talstraße soll die neue Sporthalle errichtet werden, die auch für den Vereinssport zur Verfügung stehen wird. Die Planung und die zeitliche Umsetzung der Baumaßnahme sollen in der Veranstaltung am 20. November im Foyer der Grund- und Förderschule vorgestellt werden.