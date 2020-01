In der Regelschule Östertal wurden die Computerkabinette 2017 neu eingerichtet. Mit den Mitteln aus dem Digitalpakt will der Landkreis jetzt die notwendige Infrastruktur an allen Schulen schaffen, damit mobile Endgeräte künftig in jedem Raum eingesetzt werden können.

Landkreis investiert in die IT-Infrastruktur seiner Schulen

Mit rund 3,7 Millionen Euro aus dem Digitalpakt will der Landkreis seine Schulen an die digitale Welt anbinden. „Der Einzug mobiler Endgeräte wie Tablet oder Smartphone im Klassenzimmer ist dabei erst einmal nicht gemeint“, erklärt Uwe Lippold, stellvertretender Leiter der Schulverwaltung im Landratsamt. Aber die Voraussetzungen, um sie einsetzen zu können, würden nun endlich geschaffen.

Außer an den drei Schul-Neubauten in Greußen, Bad Frankenhausen und Sondershausen gibt es erheblichen Nachholebedarf an den Schulen. Zwar habe der Landkreis in den vergangenen Jahren die IT-Infrastruktur an allen Schulen ertüchtigt und die Computerkabinette erneuert, erklärt der Sachgebietsleiter Schul-IT Stephan Seydenschwanz. Flächendeckendes W-Lan aber sucht man bisher vergeblich.

Das soll sich künftig ändern. Der erste Fördermittelantrag wird Ende des ersten Quartals beim Land eingereicht, so der Plan. Die beiden Häuser des Scholl-Gymnasiums und damit auch der Kollwitz-Grundschule in Sondershausen, beide Häuser des Berufsschulzentrums in Sondershausen und das zweite Haus der Gemeinschaftsschule in Greußen sollen eine moderne IT-Infrastruktur bekommen. Ein Schulnetzwerk soll entstehen und am Ende jeder Klassenraum einen W-Lan-Anschluss haben. Dafür müsse nicht nur die Technik angeschafft werden, sondern auch bauliche Voraussetzungen geschaffen werden, erläutert Seydenschwanz. Die Planungen dafür laufen derzeit. Aber weil man kein neues Schulgebäude plant, gelte es weitere Vorschriften zu beachten, die beispielsweise der Denkmalschutz stellt. Kabelschächte auf den Putz zu legen, werde nicht in jeder Schule möglich sein. Dass der Fördermittelgeber nicht alle Besonderheiten in der baulichen Umsetzung finanziert, komme noch hinzu. Der Landkreis müsse nicht nur genau planen, sondern auch mitfinanzieren.

Das werde man in jedem Fall, versichert Verwaltungsleiter Heinz-Ulrich Thiele. „Die Fördermittel wollen wir nicht verfallen lassen.“

Sobald der erste Antrag genehmigt sei, werde man ausschreiben und mit der Umsetzung beginnen. Wann? Das könne man derzeit noch nicht sagen. Bauen wollen dank Digitalpakt viele Schulträger im Land, mahnt Lippold. Und weil Bauarbeiten in Schulen vor allem in den Ferien erledigt werden müssen, erschwere das eine Ausschreibung zusätzlich.

Bis 2024 müssen die Mittel abgerufen sein. Auf die drei Schulen sollen nach der Prioritätenliste, die der Bildungsausschuss des Kreistags beschlossen hat, die Regel- und Grundschulen folgen. Solange das Geld reiche, betont Thiele. Zu den Plänen des Landkreises gehöre auch, ein eigenes Rechenzentrum aufzubauen. Das sehe auch die Digitalpaktrichtlinie des Landes Thüringen vor. Die Schulträger sollen die Schulen zentral betreuen können. Im Kyffhäuserkreis soll das Rechenzentrum bei der Verwaltung angesiedelt werden.

Das Personal, das nicht nur jetzt für den anstehenden Aufbau und die Planung der neuen IT-Strukturen notwendig ist, sondern auch für die künftige Betreuung, sei in den vergangenen Jahren bereits aufgebaut worden. Im Sachgebiet Schul-IT arbeiten neben Stephan Seydenschwanz zwei weitere Mitarbeiter. Die Stelle eines vierten soll ausgeschrieben werden, kündigte Verwaltungsleiter und Pressesprecher Heinz-Ulrich Thiele an. Möglich machen das weitere Fördermittel. Das Land stellt 100.000 Euro jährlich für Personalkosten bereit, um die Umsetzung des Digitalpakts zu ermöglichen.

Eingebunden sind auch von Anfang an die Nutzer. Die Schulen, die als erste vom Förderpaket profitieren sollen, haben ein medienpädagogisches Konzept erarbeitet. Das sei sogar eine Voraussetzung, um überhaupt Mittel abrufen zu können. Lehrer und Schüler sollen die neuen Möglichkeiten schließlich auch nutzen können. Dafür arbeite man eng mit dem Schulamt Nordthüringen zusammen, erklärt Uwe Lippold. Weiterbildungen für Lehrer gehören auch dazu.

Und wenn Ende des Jahres der geförderte Breitbandausbau im Kyffhäuserkreis erst einmal abgeschlossen ist, dann ist auch eine andere wichtige Voraussetzung für den Aufbruch ins digitale Zeitalter erfüllt. Alle Schulen im Landkreis sind dann ans Glasernetz angeschlossen.