Landkreis: Neue Kobbs gesucht

In den kommenden Monaten wird sich die Zahl der Kontaktbereichsbeamten, der sogenannten Kobbs, im Landkreis um mehr als die Hälfte reduzieren. Neun Stellen gibt es von Helbedündorf bis Roßleben/Wiehe. Für fünf werden Nachfolger gesucht, weil die Polizeibeamten in den Ruhestand gehen werden, erklärte der Leiter der Polizeiinspektion Kyffhäuser, Hans-Jürgen Feierabend.

Kontaktbereichsbeamte sind Ansprechpartner für die Bürger vor Ort. Sie nehmen Anzeigen auf, gehen Streife und kontrollieren den ruhenden wie fließenden Verkehr.

Die frei werdenden Stellen der Kontaktbereichsbeamten will der Chef der Polizeiinspektion nachbesetzen. Das gestalte sich aber schwierig.

Die Dienststelle im Kyffhäuserkreis hat nach wie vor zu wenig Personal trotz Zuweisung aus dem neuen Abschlussjahrgang, so Feierabend. Hinzukomme, dass die Dienststelle mit der letzten Polizeireform als Kategorie-3-Dienststelle geführt werde. Die Fallzahlen in den vergangenen Jahren seien aber gestiegen und würden der Kategorisierung eigentlich nicht mehr entsprechen. Eine Evaluierung aber sei bislang nicht erfolgt.

Das bedeute nicht nur zu wenig Personal, sondern auch geringere Aufstiegschancen für junge Beamte, die sich dann für andere Dienststellen bewerben, bedauert Feierabend. Das Innenministerium hatte unterdessen im vergangenen Frühjahr angekündigt, künftig mehr Kontaktbereichsbeamte vor allem im ländlichen Raum als direkte Ansprechpartner für die Bürger einsetzen zu wollen. Die Neustrukturierung des Kontaktbereichsdienstes sei für das kommenden Jahr geplant, erklärte die Pressesprecherin der Landespolizeiinspektion in Nordhausen, Fränze Töpfer, die auch für den Kyffhäuserkreis zuständig ist. Derzeit werde an den strategischen Vorgaben einschließlich des Personalmehrbedarfs gearbeitet. Mehr Kobbs sollen „bestehende räumliche, zeitliche sowie infrastrukturelle Nachteile in der Erreichbarkeit von Polizeidienststellen weiter minimieren“. Zusätzlich seien auch in städtischen Schwerpunktgebieten Kobbs geplant. Die derzeitigen Kontaktbereiche sollen zu Betreuungsgebieten zusammengefasst werden, um eine erhöhte Verfügbarkeit zu erreichen und dass zwei Kobbs gemeinsam Streife gehen können.

Kontaktbereichsbeamte

Neun Stellen gibt es im Kyffhäuserkreis, je eine in Helbedündorf, Kyffhäuserland, An der Schmücke, Roßleben/Wiehe, Artern, Ebeleben und in der Verwaltungsgemeinschaft Greußen sowie zwei Beamte in Bad Frankenhausen.