In diesem Jahr will der Landkreis das Prinzenpalais am Sondershäuser Marktplatz als Sitz des Landratsamtes endgültig erwerben.

Landkreis will das Prinzenpalais kaufen

In diesem Jahr will die Kreisverwaltung endlich Herrin im eigenen Hause werden. Dafür soll der Kyffhäuserkreis das Prinzenpalais am Sondershäuser Marktplatz kaufen. Geld dafür ist im Entwurf des Haushaltsplans für das laufende Jahr vorgesehen.

Millionensummen aber muss der Landkreis nicht mehr auf den Tisch blättern. Für einen Restbetrag von 160.000 Euro könnte er das Gebäude endgültig von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten übernehmen. Kommt es zum Kauf, müsste die Kreisverwaltung allerdings auch noch rund 273.000 Euro an Grunderwerbssteuer an das Finanzamt überweisen. Auch dafür gibt es bereits einen Posten im vorliegenden Entwurf des Kreisetats für 2020.

Ob es mit dem Hauskauf so klappt, wie ihn sich die Kreisverwaltung vorstellt, hängt nun von den Mitgliedern im Kreisausschuss und im Kreistag ab. Beide Gremien müssen noch abschließend über den Haushalt für den Kyffhäuserkreis entscheiden. Im Ausschuss hat Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) bereits mit der Aussicht auf eine deutliche finanzielle Entlastung für den Landkreis in den kommenden Jahren. „Es wäre schon im Haushalt für 2021 deutlich zu spüren, wenn wir uns jetzt entscheiden, die Restsumme aufzubringen.“

Erspart blieben dem Landkreis dann auf Dauer die Miete für das Gebäude und die Raten für ein Mieterdarlehen. Beide Ausgaben summierten sich zuletzt zu einem jährlichen Betrag von mehr als 470.000 Euro. Diese Summe bringt der Kyffhäuserkreis bereits seit zwanzig Jahren regelmäßig auf. Von Anfang an stand dabei das Ziel vor Augen, die Immobilie am Sondershäuser Marktplatz zu übernehmen. Ungefähr die Hälfte der jährlichen Ausgaben des Landkreises wurde dabei auf einem Mietkauf-Konto angelegt. Dort sei jetzt eine Summe von etwa 4,2 Millionen Euro angespart, teilte die Landrätin den Mitgliedern des Kreisausschusses mit. Das Geld würden nun beim Kauf des Prinzenpalais angerechnet und der Landkreis muss nur noch die erwähnten 160.000 Euro drauflegen.

Sind Restsumme und Steuern erst einmal gezahlt, ist der Kyffhäuserkreis uneingeschränkter Eigentümer vom Palais, das er schon seit seiner Gründung 1994 nutzt. In dem einst für die Nachkommen der Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen gebauten Stadtschlösschen hatten auch die Verwaltung des Altkreises Sondershausen und in den Zeiten der DDR bereits der Rat des Kreises ihren Verwaltungssitz.

Schon als Mieter der Immobilie hatte der Kyffhäuserkreis tief in die Tasche gegriffen, um das Landratsamt von Grund auf zu sanieren. Zwischen 1997 und 2000 wurde der Gebäudekomplex zwischen Marktplatz und Schlosspark grundlegend erneuert. In diesem Zusammenhang bekam das Prinzenpalais hinter seiner historischen Fassade und dem restaurierten Vorderhaus einen modernen Verwaltungsanbau auf der Parkseite. Im Anschluss an den Umbau des Prinzenpalais’ ließ der Landkreis auch das benachbarte Verwaltungsgebäude hinter der Stadtmauer zum Park sanieren. Für das Gesamtprojekt, mitten in Sondershausen einen modernen Verwaltungssitz einzurichten, waren damals rund 25 Millionen Mark, das entspricht 12,75 Millionen Euro, aufgebracht worden.