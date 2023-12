In einer Ehrungsveranstaltung wurden 15 Personen, die geflüchtete Menschen bei ihrer Ankunft im Landkreis ehrenamtlich unterstützten, ausgezeichnet.

Auszeichnung Landratsamt Kyffhäuserkreis: Danke für Ehrenamt, das Ankommen in der Fremde erleichtert

Straußberg Eine Wertschätzung, nicht nur mit einem Geldbetrag, erhielten 15 Personen bei einer Auszeichnungsveranstaltung im Ferienpark Feuerkuppe in Straußberg.

In der Ehrungsveranstaltung im Ferienpark Feuerkuppe dankten Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) sowie der Geschäftsführer der FAU Sondershausen, Jürgen Rauschenbach, laut Mitteilung des Landratsamtes den ehrenamtlich Tätigen für ihr bedeutsames gesellschaftliches Engagement.

„Es ist es mir ein Bedürfnis, Ihnen zu sagen, dass ich sehr froh bin, Sie in unserem Landkreis zu wissen. Sie setzen sich für die Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten und bei uns in Deutschland Zuflucht suchen, ein, schenken Ihnen ein offenes Ohr, sind Ratgeber, Unterstützer und Seelsorger zugleich. Und das verdient großen Respekt und Anerkennung“, wird die Landrätin in der Mitteilung zitiert.

Unterschiedliche Hilfsangebote von Übersetzung bis Sport

Die Hilfen reichen den Angaben zufolge von Übersetzungsleistungen über Sammelaktionen, Deutschunterricht, die Begleitung bei Behördengängen oder zu Unternehmen, schulische Unterstützung von Kindern, die Integration in Sportvereine, das Vorhalten von Begegnungsmöglichkeiten und individueller Beratung bis hin zu Bewegungs- und Tanzangeboten.

Über das Projekt „Connecting Humans“, an welchem sich der Kyffhäuserkreis beteiligt, können Schulungen, aber auch Ehrenamtsförderungen an Personen ausgereicht werden, die sich bereit erklären, als Mentoren die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu unterstützen, heißt es. Interessente können sich demzufolge bei der Gleichstellungsbeauftragten (k.toeppe@kyffhaeuser.de) sowie dem Leiter der Volkshochschule (m.kriese@kyffhaeuser.de) melden.

Für ihre gelebte Solidarität, die Frieden stiftet und das Ankommen in der Fremde erleichtert, wurden Katharina Weizel, Anna Azimov, Svetlana Zwinger, Elena Siben, Irina Deaskin, Elena Köhler, Lilia Hirschfeld, Steffen Rödiger, Mohammad Arif Parwani, Petra Kretzschmar, Martin Scholz, Rowitha Stahr, Hedi Bialkowski und Eleonore Koch ausgezeichnet.