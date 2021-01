Landratsamt sucht Ehrenamtliche für Pflegeheime im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Die 16 Alten- und Pflegeheime des Kyffhäuserkreises werden durch die Corona-Pandemie vor neue, schwer zu bewältigende Aufgaben gestellt. In einigen Heimen gebe es große personelle Probleme. Um dem entgegenzuwirken, sucht das Landratsamt nun ehrenamtliche Helfer, die sich bereiterklären, die Alten- und Pflegeheime bei ihren Aufgaben zu unterstützen.

Für einen Einsatz im Pflegeheim seien medizinische Vorkenntnisse wünschenswert, aber nicht für alle Aufgaben notwendig. Für einen Einsatz direkt in der Pflege ist ein Gesundheitsausweis notwendig.

Hilfseinsätze bei Tests sind denkbar

Denkbar seien zum Beispiel Einsätze zur Hilfe bei Testungen von Mitarbeitern, Bewohnern oder Besuchern, der Umsetzung der Besucherregelungen oder Unterstützung in der Betreuung sowie bei grundpflegerischen und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten.

Der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes und auch die Awo betreiben jeweils mehrere Pflegeheime im Landkreis. Auf Anfrage dieser Zeitung begrüßen beide Sprecher jeweils grundsätzlich diesen Vorstoß des Landratsamtes. „Das ist ein sinnvoller Aufruf, auch wenn wir schon seit längerem über unsere Initiative Team Thüringen Freiwillige dazu aufrufen, ihre Hilfe anzubieten“, sagt Dirk Bley, Sprecher des DRK-Landesverbandes.

Der konkrete Bedarf an Hilfen in den jeweiligen Einrichtungen könne sich täglich ändern, weshalb es gut zu wissen sei, wer hilfsbereit ist und welche Vorkenntnisse dieser eventuell habe. So sieht es auch Awo-Sprecher Dirk Gersdorf: „In einer idealen Welt würden sich hier natürlich nur Menschen mit pflegerischer oder medizinischer Ausbildung melden. Allerdings freuen wir uns über jedes Hilfsangebot, das unser Fachpersonal entlasten kann – und wenn es nur Schreibarbeiten oder die Essensausteilung an die Senioren ist“. Aktuell gebe es keine Awo-Pflegeeinrichtungen im Kyffhäuserkreis mit akutem Personalbedarf, jedes Hilfsangebot werde aber dankend angenommen.

Träger haben bereits gute Erfahrungen gemacht

Beide Träger hätten auch schon gute Erfahrungen mit dem Einsatz Freiwilliger in ihren Einrichtungen in anderen Thüringer Regionen gemacht. „Generell sind ehrenamtliche Helfer ja auch eine moralische Unterstützung für unser Fachpersonal. Diese zeigen, dass die Gesellschaft hinter ihnen steht und hier und da mal ein lockerer Spruch von Externen tut ja auch gut“, sagt Gersdorf.

Die Anmeldung für eine ehrenamtliche Tätigkeit wird über die Leiterin der Ehrenamtsagentur des Kyffhäuserkreises, Anna Bierwisch, koordiniert. Diese ist telefonisch unter 03632/741529 oder per E-Mail unter ehrenamt@kyffhaeuser.de zu erreichen.