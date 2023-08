Landwirte im Kyffhäuserkreis geben Gas bei der Getreideernte

Kyffhäuserkreis. Mähdrescher- und Traktorfahrer nutzen Regenlücken im Kyffhäuserkreis so gut es geht für die Ernte.

Um möglichst noch viel Getreide vor dem regenreichen Unwetter einzufahren, gaben die Mähdrescher- und Traktorfahrer im Kyffhäuserkreis am Montagabend noch einmal richtig Gas – so wie Landwirt Frank Hohbein aus Holzthaleben, der hier auf einem Feld am Ortsausgang im Einsatz war und viel Staub aufwirbelte. Ehefrau Anja begleitete ihren Mann in der Fahrerkabine. Schon am Wochenende hatten die Landwirte und ihre Helfer bis in die Nacht hinein gedroschen, um die überfällige Ernte einzufahren.