Knut Hoffmann (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Kyffhäuserland, Bauamtsleiterin Kerstin Becht, Lars Riedl von der Firma TBS Riedl-Bau und Thomas Jauer vom Planungsbüro (von links), bei der Abnahme in dieser Woche.

Lang herbeigesehnte Bushaltestelle in Günserode ist fertig

Günserode. Die Haltestelle in Günserode ist barrierefrei und nach neuesten Richtlinien gebaut.

Die neue Bushaltestelle in Günserode ist fertig. In der Zeit von Ende Februar bis Mitte Mai ist auf Wunsch der Bewohner eine barrierefreie und den neuesten Richtlinien entsprechende Haltestelle gebaut worden – auch im Hinblick auf einen sicheren Ein- und Ausstieg für die Schüler. Knut Hoffmann (CDU, von links), Bürgermeister der Gemeinde Kyffhäuserland, Bauamtsleiterin Kerstin Becht, Lars Riedl von der Firma TBS Riedl-Bau, und Thomas Jauer vom Planungsbüro, nahmen die Baustelle in dieser Woche ab. Der Bau der Bushaltestelle wurde zu 90 Prozent über Mittel des Thüringer Landesamts für Bau und Verkehr gefördert, informierte der Bürgermeister.