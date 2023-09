Langenroda: Saalfelder Mädelchor gibt Konzert

Langenroda. In Langenroda wird im Oktober der Saalfelder Mädelchor auftreten.

Chormusik von Renaissance bis Jazz wird am Sonntag, 8. Oktober, um 15 Uhr in der St. Georgskirche Langenroda zu hören sein. Der Mädelchor Saalfeld singt unter der Leitung von Andreas Marquardt Kompositionen von Giovanni Pierluigi da Palestrina, Heinrich Schütz, Joseph Haydn, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Duke Ellington und Ola Gjeilo. An der Orgel wird Eszter Szedmák zu hören sein.

Der Mädelchor Saalfeld wurde 1950 an der Saalfelder Johanneskirche neben den Thüringer Sängerknaben und dem Oratorienchor Saalfeld gegründet. Die 35 Mädchen im Alter von 7 bis 18 Jahren aus Saalfeld und Umgebung sind sehr regelmäßig in den Gottesdiensten der Saalfelder Johanneskirche zu hören. Eintrittskarten zu 12 Euro sind in der Markt-Drogerie Kummer Wiehe und an der Tageskasse erhältlich.