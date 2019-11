Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Laternenumzug zu Martini

Zum Martinsanspiel in der katholischen Kirche mit anschließendem Laternenumzug durch die Stadt zur evangelischen Kirche wird an diesem Sonntag um 17 Uhr eingeladen. Dort sollen dann die Martinshörnchen geteilt werden. Im Anschluss gibt es vor der Kirche wärmende Feuerschalen und Leckereien von der freiwilligen Feuerwehr. In diesem Jahr werden Wundertüten für Kinder, zwei Euro pro Tüte, zum Kauf angeboten. Der Erlös und die Türkollekte gehen an das Freibad in Greußen für die Sanierung des Kinderbeckens.