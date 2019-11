Sondershausen Sondershausen Traditionell sind alle Kinder mit ihren Eltern, Großeltern und Freunden zum Martinsfest am Sonntag, dem 10. November, um 17 Uhr in Sondershausen eingeladen. Es beginnt an der katholischen ...

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Laternenumzug zum Martinsfest

Traditionell sind alle Kinder mit ihren Eltern, Großeltern und Freunden zum Martinsfest am Sonntag, dem 10. November, um 17 Uhr in Sondershausen eingeladen. Es beginnt an der katholischen St.-Elisabeth-Kirche. Die Geschichte von St. Martin, der als Soldat der römischen Armee an einem kalten Winterabend seinen wertvollen Mantel mit einem Bettler teilte, wird an verschiedenen Stationen erzählt. Danach ziehen die Kinder mit ihren Laternen zur evangelisch-lutherischen St.-Trinitatis-Kirche, wo der Abschluss stattfindet. Es werden wieder Martinshörnchen geteilt. Christen feiern am Vorabend des Martinstages, 11. November, den heiligen Martin von Tours. Er wurde Anfang des 4. Jahrhunderts im heutigen Ungarn geboren und war erst viele Jahre Soldat der römischen Armee, bevor er später Bischof wurde.