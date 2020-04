Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Laura Schildmann ist neue Kreiskantorin

Kantorin Laura Schildmann aus Bad Frankenhausen ist die neue Kreiskantorin. Der Kreiskirchenrat habe sie vorgeschlagen und auf Zeit gewählt, sagte Superintendent Kristóf Bálint. Mit dem Weggang von Kreiskantor Andreas Fauß aus Sondershausen war die Stelle unbesetzt. Es sollte eine Zwischenlösung geben.

„Wir sind sehr dankbar, dass wir Frau Schildmann für diese wichtige Funktion gewinnen konnten und sie sich auf diese zeitweise Berufung eingelassen hat. Ihre fachliche Eignung ist über jeden Zweifel erhaben, die Lösung auf Zeit ermöglicht es ihr, die Aufgaben kennen zu lernen und sich ein Urteil zu bilden, ob sie sich diese anspruchsvolle Aufgabe auch längerfristig vorstellen kann“, so Bálint. Die Kantorenstelle in Sondershausen werde ausgeschrieben. Dann werde man gemeinsam mit Kreiskantorin Schildmann überlegen und prüfen, ob es bei der jetzigen Beauftragung bleibt oder eine andere Lösung gefunden wird. Die Kreiskantorin übernehme neben Aufgaben in der gemeindlichen Kirchenmusik, übergemeindliche kirchenmusikalische Aufgaben und die kirchenmusikalische Fachaufsicht für den Kirchenkreis.