Leader-Regionalmanagement wechselt zum Kyffhäuserkreis

Antje Hochwind-Schneider (SPD/ von links), Nicolas Ruge und Marie-Luise Will von der Thüringer Landgesellschaft mit Daniela Ott-Wippern, die nun direkt beim Landkreis angestellt ist und sich um das Regionalmanagement kümmert.

Kyffhäuserkreis. Beratung zur Antragstellung von Leader-Fördermitteln ist ab sofort wieder möglich.

Mit Beginn der neuen Leader-Förderperiode ist das Regionalmanagement nun direkt dem Landkreis zugehörig. Wie es in einer Mitteilung der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) Kyffhäuser heißt, ist für die Förderregion Kyffhäuserkreis eine besondere Konstellation gewählt worden. „Das Leader-Regionalmanagement ist nun direkt beim Kyffhäuserkreis angestellt und die Personalkosten werden vom Landkreis getragen. Damit erhöhen sich die Projektfördermittel für Projekte vor Ort in der Region, da auf Fördermittel zur Finanzierung des Leader-Managements verzichtet wird“, erläutert Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) in ihrer Funktion als RAG-Vereinsvorsitzende.

Ott-Wippern seit 14 Jahren beim Regionalmanagement aktiv

Im Zuge eines öffentlichen Stellenausschreibungsverfahrens sei die Wahl auf Daniela Ott-Wippern gefallen, die bereits in den vergangenen 14 Jahren das Leader-Regionalmanagement betreut habe.

Nun startet innerhalb des ersten Projektaufrufes die zweite Bewilligungsrunde. Der Projektaufruf richtet sich an private und kommunale Antragsteller. Die Förderquoten schwanken zwischen 55 und 75 Prozent. Die Begrenzung des Förderzuschusses wurde den Angaben zufolge auf 150.000 Euro je Vorhaben angehoben. Aber auch Kleinprojekte, die maximal 5000 Euro Gesamtkosten aufweisen, können laut RAG-Mitteilung weiterhin beantragt werden.

Förderanträge für Vorhaben, die im nächsten Jahr umgesetzt werden sollen, sind bis zum 30. November bei der RAG Kyffhäuser einzureichen. Es werden vorrangig Projekte gesucht, die dem Fokusthema für das Jahr 2024 „Förderung von Vernetzung und Zusammenarbeit“ entsprechen. „Vorrangig bedeutet, dass die Fördermittel insbesondere Vorhaben unterstützen sollen, die der Vernetzung und Zusammenarbeit verschiedener Akteure dienen“, so Hochwind-Schneider.