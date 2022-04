Wettbewerb „Lebendiges Dorf“ geht in die nächste Runde

Helbedündorf. Sechs Ortsteile sind aufgerufen, sich mit ihren Projekten zur Verschönerung der Dörfer zu beteiligen.

Die Stiftung Helbedündorf ruft erneut zum Wettbewerb „Lebendiges Dorf“ auf und bittet alle Ortsteile, sich zu beteiligen. Bis 15. Mai sind Anmeldungen möglich. Ziele der Aktion sind laut Stiftung die Verschönerung der Dörfer, Verbesserung des Zusammenlebens und die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements.

In den vergangenen Jahren konnten mit Unterstützung der 2016 gegründeten Stiftung einige Projekte verwirklicht werden. In Keula wurde beispielsweise eine Bienenwiese mit Sitzmöglichkeiten angelegt. In Friedrichsrode verwandelte sich der Kräutergarten in einen Treffpunkt fürs Dorf. Ein Spielplatz wurde in Kleinbrüchter geschaffen. In Holzthaleben und Toba werden seit Jahren mit Hilfe des Wettbewerbs die Zustände der Sporthallen verbessert.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jeder Ortsteil darf sich mit einem selbstgewählten Projekt bewerben, muss dazu eine kurze Projektbeschreibung einreichen. Alle zugelassenen Projekte erhalten ein Startgeld von 1000 Euro.

Die Einwerbung weiterer finanzieller oder praktischer Unterstützung sei erwünscht, heißt es von der Stiftung. Wichtig ist demnach, dass die Bürger ein Objekt oder einen Platz instandsetzen, neugestalten, optisch aufwerten oder einer neuen Nutzung zuführen. Ausgangszustand und Umsetzung sind zu dokumentieren. Bereits begonnene Projekte können fortgeführt oder neue ins Leben gerufen werden.

Die Bewertungsunterlagen sind bis 31. Oktober vorzulegen. „Bewertet wird von der Jury neben der optischen Verbesserung auch die Beteiligung der Bürger“, so Diana Kapell von der Stiftung. Die Vorstellung durch einen Vertreter des Projektes soll ihren Angaben zufolge als öffentliche Veranstaltung im November 2022 erfolgen. Zur Prämierung stehen 2500 Euro zur Verfügung. Der Wettbewerb werde nur durchgeführt, wenn sich mindestens drei der sechs Ortsteile beteiligten.

www.stiftung-helbeduendorf.de