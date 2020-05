Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lebendiges Handwerk im Freilichtmuseum Tilleda

Im Freilichtmuseum Königspfalz Tilleda sind am Samstag, 30. Mai und Pfingstsonntag, 1. Juni, an verschiedenen Stellen der Vorburg lebendiges Handwerk und mittelalterliches Leben zu sehen. Laut Museumsleiter Michael Dapper gibt es am Sonntag eine Präsentation zu der Frage, was vor 1000 Jahren der slawische Bevölkerungsanteil der Gegend mit Weizenbier, Gurke und Hirse zu tun hatte. Deren Lebensweise zeigen die beiden neu eingerichteten Blockhäuser. Zusätzlich ist eine Sonderausstellung zur Siedlungsgeschichte der Slawen in der Königspfalz zu sehen. Zudem können Gäste Bogenschießen ausprobieren.

Die Königspfalz ist derzeit wochentags von 10 bis 16 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist jeweils eine Stunde vor Schließung. Auch das Kirschcafé zu Füßen der Königspfalz hat wieder geöffnet.