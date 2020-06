Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lebendiges Handwerk in der Königspfalz Tilleda entdecken

Nur einen Steinwurf entfernt von der Goldenen Aue befindet sich unterhalb des Kyffhäusers das Freilichtmuseum Königspfalz Tilleda (Sachsen-Anhalt), das sich mittlerweile wieder mit Leben füllt. So können Besucher beispielsweise in der ehemaligen Residenz der Kaiser und Könige an ausgewählten Tagen sogar Live-Präsentationen erleben, wie beispielsweise das Filzen oder Schmieden. Wer möchte, kann auch selbst zu Pfeil und Bogen greifen. Auf dem weitläufigen Gelände sind zudem zwei neue Blockhütten eingerichtet worden, in denen sich die Lebensweise der Slawen entdecken lässt. Ein Besuch lohnt sich – täglich ist ab 10 Uhr geöffnet.