Lebensmittelspende für Tafeln In Sondershausen und Bad Frankenhausen

Sondershausen. Die Thüringer KMG-Kliniken unterstützen die Einrichtungen in Sondershausen und Bad Frankenhausen.

Über Lebensmittelspenden im Wert von insgesamt 1200 Euro können sich die Tafeln in Sondershausen, Bad Frankenhausen sowie Sömmerda freuen. Sie stammen von den Thüringer Kliniken und den Arztpraxen des Medizinischen Versorgungszentrums von KMG Thüringen. Am Montag wurde sie an die Tafel in Sondershausen übergeben. „Mit der Spende möchten wir auf die tragende Arbeit der Tafeln hinweisen, vor allem in der aktuellen Situation“, erklärte Christian Weberus, Geschäftsführer des KMG-Klinikums Sondershausen. „Unsere tägliche Arbeit basiert auf Spenden“, betonte Jürgen Rauschenbach, Leiter der Sondershäuser Tafel. Ohne sie und andere Zuwendungen sowie ehrenamtliche Unterstützung wäre die Arbeit hier nicht möglich.